Estado de las rutas en Salta: piden extremar la precaución por neblina, lluvias, baches y nieve

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta difundió el informe actualizado sobre el estado de las rutas nacionales y provinciales para este viernes 3 de julio, con un pedido general de circular con extrema precaución debido a neblinas matinales, lloviznas, baches, trabajos de mantenimiento y nieve en sectores cordilleranos.

Uno de los principales puntos de atención se encuentra sobre la Ruta Nacional 51, donde el tramo entre San Antonio de los Cobres y el Paso de Sico presenta calzada resbaladiza y maquinaria trabajando sobre badenes con sedimentos. Además, entre Santa Rosa de Tastil y Las Cuevas se recomienda extremar los cuidados por el deterioro de la calzada, banquinas irregulares y vientos moderados a fuertes.

En el norte provincial, la Ruta Nacional 34 continúa con importantes sectores deteriorados. Entre Pichanal y Embarcación, y también entre Embarcación, General Mosconi, Tartagal y Salvador Mazza, se reportan grandes baches, animales sueltos, intenso tránsito de camiones y falta de mantenimiento.

La Ruta Nacional 50 permanece habilitada, aunque con circulación reducida a media calzada en el Río Pescado (kilómetro 42) debido a tareas de mantenimiento. En la zona también se realizan controles de Gendarmería Nacional.

En los Valles Calchaquíes, la Ruta Nacional 68 exige precaución entre La Merced y La Viña por irregularidades en la calzada y en el tramo Garganta del Diablo-Cafayate por posibles deslizamientos durante lluvias. La Ruta Nacional 40 presenta maquinaria vial trabajando en distintos sectores, especialmente entre Cachi, Payogasta y La Poma.

También se recomienda conducir con cuidado sobre la Ruta Nacional 9/34, entre Rosario de la Frontera y Metán, donde continúan trabajos de bacheo y existe probabilidad de neblina. En tanto, la Circunvalación Oeste de la ciudad de Salta registra tareas de obra y baja visibilidad durante las primeras horas del día.

Respecto de las rutas provinciales, Defensa Civil alertó sobre la presencia de escarcha y acumulación de nieve en la Ruta Provincial 33, camino a Cachi y al Parque Nacional Los Cardones, por lo que aconseja transitar preferentemente entre las 9 y las 16 horas. Además, varias rutas del interior presentan pozos, calamina, bancos de arena y sectores de cornisa que obligan a reducir la velocidad.