Pasos fronterizos: Socompa está cerrado y Sico permanece intransitable por nieve

Defensa Civil informó el estado de los pasos fronterizos de Salta y Jujuy para este viernes 3 de julio, con pasos habilitados, restricciones por clima de alta montaña y advertencias por demoras en controles.

El Paso Socompa, que conecta Argentina con Antofagasta, Chile, se encuentra cerrado. En la zona se esperan temperaturas de entre 0° y 10°, con condiciones de frío extremo y viento de hasta 86 km/h.

En tanto, el Paso Sico, entre San Antonio de los Cobres y San Pedro de Atacama, permanece intransitable temporalmente por acumulación de nieve del lado chileno. Allí se prevén temperaturas de entre -2° y 4°, con frío extremo.

El Paso de Jama, que une Argentina con Atacama, Chile, está habilitado de 9 a 19.15, aunque de manera intermitente por las condiciones meteorológicas de alta montaña. La mínima prevista es de -6° y la máxima de 8°, con frío extremo y vientos de hasta 69 km/h.

Hacia Bolivia, el Paso El Condado, entre Los Toldos y La Mamora, está habilitado las 24 horas, al igual que Aguas Blancas-Bermejo y Salvador Mazza-Yacuiba. Sin embargo, en Aguas Blancas se recomienda circular con precaución por demoras en controles de Gendarmería Nacional.

También se encuentra habilitado el Puerto Chalanas, entre Aguas Blancas y Bermejo, de 6 a 20, aunque se advierten demoras por controles de Gendarmería y mayor presencia de organismos de seguridad.

Por su parte, el Paso Misión La Paz-Pozo Hondo, hacia Paraguay, funciona de 7 a 20. Además, se informó que el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad.