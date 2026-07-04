Tras los incendios, refuerzan la prevención en los Valles Calchaquíes

La Subsecretaría de Defensa Civil llevó adelante una serie de reuniones con autoridades municipales de las localidades de San Carlos, Animaná y Cafayate avanzando con una agenda de trabajo interinstitucional y con actividades de concientización.

En San Carlos, el equipo de Defensa Civil mantuvo una mesa de trabajo con la jefa comunal, María Vargas, y todo su gabinete. El eje central fue la creación de la Defensa Civil municipal, definiendo sus misiones y funciones.

Cabe recordar que, para su conformación se requiere una ordenanza local que designe un responsable con conocimiento de las funciones de Defensa Civil. Posteriormente se planifican las capacitaciones específicas que están a cargo del organismo provincial.

Animaná y Cafayate

En Animaná se realizó una reunión con la intendenta María de Fátima Rodríguez y su gabinete, donde se propuso la creación de la Defensa Civil local. La iniciativa surge tras los incendios forestales ocurridos semanas atrás en las localidades vecinas.

La recorrida finalizó en Cafayate con una reunión con la intendenta Rita Guevara y su equipo, con el mismo objetivo, avanzar en la creación de un organismo municipal que permita avanzar con acciones preventivas y operativas a raíz de los incendios forestales registrados recientemente.

En todos los casos, las autoridades provinciales y municipales consideraron fundamental que las localidades cuenten con sus propias Defensas Civiles para dar una respuesta rápida y eficiente ante cualquier evento natural adverso y que permita la coordinación con los organismos de emergencia del municipio y optimizar el uso de los recursos disponibles.

Con estas gestiones se busca que haya más prevención, más capacitaciones y más seguridad para todo el Valle Calchaquí.

Para finalizar el recorrido, los profesionales brindaron una capacitación del Plan de Protección Escolar a las siguientes instituciones educativas de la localidad y parajes vecinos:

1. Escuela 4107 Dr. Arturo Dávalos

2. Escuela de Educación Técnica 3157

3. Escuela 4399 Dr. Adolfo Güemes - Paraje El Barrial

4. Escuela 4475 San Lucas

5. Escuela 4105 Dr. Francisco Alsina - Paraje San Rafael

6. BSPA 7224

