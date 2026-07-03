Los trabajos se realizaron en la calle Estrada entre La Banca y J. M. Zuviría, en las márgenes del canal donde los vecinos colocaron cercos, alambrados y árboles.
Garrafa Federal en Salta: los barrios donde estará este viernes
Salta03/07/2026Ivana Chañi
El programa Garrafa Federal y Segura recorrerá este viernes siete puntos de la ciudad de Salta. Conocé el cronograma completo para acceder a la venta de garrafas.
El programa Garrafa Federal y Segura cerrará la semana con un nuevo operativo de venta de garrafas en distintos barrios de la ciudad de Salta.
La iniciativa busca facilitar el acceso al gas envasado mediante puestos itinerantes que funcionarán durante la mañana de este viernes, en diferentes sectores de la capital. El precio es de $24.000.
Cronograma
- 8:30 a 9:00: Villa Lavalle (Plaza Outes)
- 8:30 a 9:00: Villa Asunción (Centro Vecinal)
- 9:15 a 9:45: barrio Palermo I
- 10:00 a 10:30: barrio Gustavo Leguizamón
- 10:45 a 11:15: San Luis (Villa Esmeralda)
- 10:45 a 11:15: barrio Bicentenario
- 11:30 a 11:45: barrio Solís Pizarro
Desde la organización recomendaron a los vecinos asistir con anticipación para evitar demoras y respetar las indicaciones del personal durante el desarrollo del operativo.
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