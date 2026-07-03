Garrafa Federal en Salta: los barrios donde estará este viernes

El programa Garrafa Federal y Segura cerrará la semana con un nuevo operativo de venta de garrafas en distintos barrios de la ciudad de Salta.

La iniciativa busca facilitar el acceso al gas envasado mediante puestos itinerantes que funcionarán durante la mañana de este viernes, en diferentes sectores de la capital. El precio es de $24.000.

Cronograma

8:30 a 9:00: Villa Lavalle (Plaza Outes)

Villa Lavalle (Plaza Outes) 8:30 a 9:00: Villa Asunción (Centro Vecinal)

Villa Asunción (Centro Vecinal) 9:15 a 9:45: barrio Palermo I

barrio Palermo I 10:00 a 10:30: barrio Gustavo Leguizamón

barrio Gustavo Leguizamón 10:45 a 11:15: San Luis (Villa Esmeralda)

San Luis (Villa Esmeralda) 10:45 a 11:15: barrio Bicentenario

barrio Bicentenario 11:30 a 11:45: barrio Solís Pizarro

Desde la organización recomendaron a los vecinos asistir con anticipación para evitar demoras y respetar las indicaciones del personal durante el desarrollo del operativo.