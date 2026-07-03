Garrafa Federal en Salta: los barrios donde estará este viernes

El programa Garrafa Federal y Segura recorrerá este viernes siete puntos de la ciudad de Salta. Conocé el cronograma completo para acceder a la venta de garrafas.
Salta03/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El programa Garrafa Federal y Segura cerrará la semana con un nuevo operativo de venta de garrafas en distintos barrios de la ciudad de Salta.

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La iniciativa busca facilitar el acceso al gas envasado mediante puestos itinerantes que funcionarán durante la mañana de este viernes, en diferentes sectores de la capital. El precio es de $24.000.

Cronograma

  • 8:30 a 9:00: Villa Lavalle (Plaza Outes)
  • 8:30 a 9:00: Villa Asunción (Centro Vecinal)
  • 9:15 a 9:45: barrio Palermo I
  • 10:00 a 10:30: barrio Gustavo Leguizamón
  • 10:45 a 11:15: San Luis (Villa Esmeralda)
  • 10:45 a 11:15: barrio Bicentenario
  • 11:30 a 11:45: barrio Solís Pizarro

Desde la organización recomendaron a los vecinos asistir con anticipación para evitar demoras y respetar las indicaciones del personal durante el desarrollo del operativo.

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