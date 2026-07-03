La Provincia elevó los montos para compras y obras públicas tras la suba salarial en la construcción

El Gobierno de Salta actualizó los montos máximos aplicables a los distintos procedimientos de contratación de la administración pública provincial, como consecuencia del incremento salarial acordado para los trabajadores de la construcción.

La medida fue oficializada mediante la Disposición N° 49 de la Unidad Central de Contrataciones, publicada en el Boletín Oficial, luego de que la Secretaría de Trabajo de la Nación homologara el acuerdo paritario entre la UOCRA y el sector empleador para los meses de junio, julio y agosto de 2026.

La disposición establece que el jornal básico diario, sin cargas sociales, correspondiente a la categoría de peón ayudante de la construcción será de $38.808 en junio, $39.584 en julio y $43.192 en agosto, valores que sirven como referencia para calcular los topes previstos en la Ley Provincial N° 8.072 y su reglamentación.

Con la actualización, para el mes de julio el límite para las contrataciones de bienes y servicios mediante los procedimientos establecidos en la normativa provincial quedó fijado en $7.916.800, mientras que para obras públicas asciende a $1.484.400.000. Asimismo, el monto a partir del cual se exige la presentación de garantías será de $3.958.400, y el límite para determinados procedimientos abreviados quedó establecido en $2.572.960.

Para agosto, esos valores volverán a incrementarse. El tope para bienes y servicios será de $8.638.400, el correspondiente a obras públicas alcanzará $1.619.700.000, el límite para la excepción de garantías será de $4.319.200 y el de las contrataciones abreviadas llegará a $2.807.480.

La resolución también dispone que tomen conocimiento de los nuevos valores el Registro de Contratistas de Obras Públicas, el Registro de Proveedores de Bienes y Servicios, las Unidades Operativas de Contrataciones, los Servicios Administrativos Financieros de los ministerios y la Secretaría de Procedimientos de Contrataciones.