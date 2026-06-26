Oportunidad

Se trata de un acto administrativo ordinario pero en la comunidad católica de Salta tiene un alto impacto por la significación de su liderazgo formal. Es así que a partir de la confirmación de su alejamiento realizada este jueves, es un tema de obligado tratamiento por los distintos aspectos que encierra, especialmente en relación a la inminencia de la principal actividad anual como son los cultos del Milagro y por la sucesión, que exige un profundo proceso de análisis, que el propio arzobispo explicó tras su anuncio.

La evaluación de su episcopado corresponde a los fieles católicos pero no se puede obviar que se trata del máximo referente de una de las instituciones sociales más importantes de la Provincia. En ese orden, hay que reconocer que es una figura relevante, que protagonizó algunos hechos polémicos.

Monseñor Mario Cargnello es catamarqueño, hacia donde va a retornar a partir de su retiro. En esa provincia fue ordenado sacerdote y desde muy joven tuvo responsabilidades de conducción de organismos de la Iglesia. Su vinculación directa con Salta data de 1994, cuando llegó para ocupar el obispado de Orán. Allí desplegó una notoria actividad social, pues tuvo que mediar en los frecuentes conflictos laborales de la principal industria de esa región, el ingenio azucarero instalado en Hipólito Irigoyen,

El papa Juan Pablo II lo promovió como arzobispo coadjutor con derecho a sucesión de Salta el 24 de junio de 1998. Es lo que sucedió el 6 de agosto de 1999, al renunciar su antecesor, Moisés Julio Blanchoud.

También ocupó importantes funciones en la Conferencia Episcopal Argentina. Fue miembro de la Pastoral Universitaria y presidió la Comisión Episcopal de Liturgia; además, fue miembro del Consejo de Asuntos Económicos y Delegado de la Región Pastoral Noroeste. Todas estas funciones las cubrió entre la década del 90 y la primera de este siglo. Luego ocupó funciones en el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano.

Su compromiso con la situación provincial, se expresa cada año en la renovación del Pacto de Fidelidad que los salteños realizan con sus Patronos Tutelares, acto que se cumple cada 15 de setiembre. También en las homilías del último Pontifical del Triduo, del que especialmente se recuerda el de 2019, cuando tuvo un cruce con el entonces presidente Mauricio Macri. "Mauricio, has hablado de la pobreza, llévate el rostro de los pobres”, le dijo al recordarle su campaña electoral durante la cual había prometido pobreza cero.

También le enrostró que la pobreza no es una molestia, sino una oportunidad para aprender y aprovechando la presencia del mandatario, le cuestionó los resultados económicos de su gobierno que en Salta se evidenciaban en los altos índices de vulnerabilidad social.

De su gestión como arzobispo, seguramente quedará la huella de su apego al patriarcado.

La jueza Carolina Cáceres Moreno, lo condenó por violencia de género junto a otras tres autoridades eclesiásticas. El fallo determinó que ejercieron violencia física, psicológica y económica contra las monjas del convento San Bernardo, quienes los habían denunciado en 2022 por maltratos por más de 20 años, derivados en gran parte por el apoyo brindado por las carmelitas a la devoción de la Virgen del Cerro y a su líder espiritual.

Si bien su reemplazo no habilita ninguna intervención provincial, el proceso servirá para un repaso del momento que atraviesa la Iglesia Católica en Salta y en el país. La relación con el gobierno libertario no es de las mejores, como tampoco la situación social, sobre la que la institución suele intervenir.

Para el católico, será una oportunidad de reflexión sobre el compromiso con esa realidad.

Salta, 26 de junio de 2026