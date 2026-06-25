Referentes de instituciones que realizan una tarea solidaria marcan el deterioro social observando lo que sucede en comedores barriales, por ejemplo. En más de cuarto de siglo pasaron de atender a niños para contener a familias enteras y alertan que ahora no buscan solamente comida sino también abrigo.

Muy gráfico fue también el propio gobernador Gustavo Sáenz que en declaraciones a medios porteños destacó que la mejora de la macroeconomía no se refleja en la micro y hay un notorio deterioro en la actividad cotidiana. Ya lo había hecho cuando recorrió en Plaza España una feria organizada por la Municipalidad de la Capital para permitir el acceso de la población a la carne vacuna, un producto que fue básico en la alimentación de la familia argentina. El mandatario reconoció en esa oportunidad que “la gente que no llega a fin de mes”, expresando su preocupación por el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo, la retracción del consumo y el maltrato a los jubilados.

Otra arista de ese problema se manifestó en el reclamo de comerciantes y de la propia Sociedad Rural por la medida municipal de facilitar la venta de carne a bajo precio, que en pocas horas acumuló un volumen de comercialización que se consideró perjudicial para la carnicerías barriales. A todas luces da cuenta de la caída acelerada de la economía, de la que cualquier manera todos tratan de salvarse.

Fue el tema que campeó durante el debate en la Cámara baja del Congreso, que trató un proyecto del Ejecutivo nacional creando otro régimen más para incentivar grandes inversiones en nuevas industrias, que propone beneficios fiscales por 30 años y apunta a atraer proyectos tecnológicos y de inteligencia artificial. Planteado en estos términos, pareciera no merecer oposición alguna; sin embargo, provocó una discusión de cuatro horas y un resultado ajustado de 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. Los cuatro libertarios salteños y los tres saencistas votaron positivamente, pese a algunos aspectos que se cuestionaron como que esa ley le quita a los municipios la facultad de aplicar nuevas regalías y nuevos cánones administrativos; tampoco podrán aumentar las regalías o cánones vigentes.

La oposición criticó que se amplíen beneficios para grandes inversiones, cuando no se crean condiciones para que sea el ahorro nacional el que se transforme en inversiones productivas. Insistió en que los regímenes especiales no sirven para que la Argentina recupere la confianza del mercado. El dato que se repitió en distintas intervenciones es el escaso impacto del Rigi, vigente desde agosto del 2024. Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino señala que durante una década, el país invirtió en promedio el 15,8% de su PIB. Sin embargo, en 2025 -primer año de vigencia del Rigi- la inversión llegó al 16% del PIB, a pesar de sus ventajas.

Los propios aliados reconocieron que se están impulsando inversiones de sectores que generan dólares, pero poco empleo mientras que hay regiones que están decreciendo. Los proyectos presentados suman más de 121 mil millones de dólares y los aprobados, 20 mil millones. Hasta ahora se han invertido 762 millones. “Una miseria”, se calificó en Diputados.

El debate debe continuar en todos los ámbitos de la vida nacional. No se trata de disputar la pobreza sino de marcar prioridades respectó de cuáles reformas son las que deben discutirse para alcanzar la prosperidad y evitar seguir poniendo parches.

Salta, 25 de junio de 2026