Ecuador y Beccacece se juegan su última chance de clasificación ante Alemania, que ya piensa en 16avos

Ecuador y Alemania cerrarán su participación en la primera etapa del Mundial 2026 cuando se midan, a partir de las 17.00 (hora argentina), por la última jornada del Grupo E. El encuentro, clave para el futuro de la zona, se desarrollará en el New York New Jersey Stadium.

El panorama para la "Tri" es sumamente delicado. Después de haber sido uno de los grandes protagonistas de las Eliminatorias Sudamericanas al escoltar a la Selección Argentina, el equipo entró en una situación límite en esta Copa del Mundo.

La agónica caída frente a Costa de Marfil en el debut y el insólito empate 0-0 ante Curazao —donde se erigió como figura histórica el arquero Eloy Room— dejaron a los ecuatorianos con la soga al cuello: necesitan bajar a una potencia y rezar por un guiño de la calculadora en el otro partido del grupo para no volverse a casa antes de tiempo, pagando un precio altísimo por su alarmante falta de gol.