Ecuador se recuperó del gol tempranero de Leroy Sané y firmó su primer triunfo de la historia ante los germanos gracias a los tantos de Nilson Angulo y Gonzalo Plata.
Estados Unidos quiere conservar su invicto y cierra su grupo ante Turquía, ya eliminada
Deportes25/06/2026
El seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino, que ya se aseguró el primer puesto de la zona, se mide en Los Ángeles frente al combinado europeo, que se despide de la Copa del Mundo en medio de una profunda crisis.
Estados Unidos y Turquía se enfrentarán a partir de las 23.00, en el Los Angeles Stadium, en un encuentro correspondiente a la tercera y última fecha del Grupo D del Mundial 2026. Con el pasaje a los dieciseisavos de final ya resuelto en esta zona, el partido servirá para que los norteamericanos ratifiquen su gran presente ante su gente y para que el elenco de Medio Oriente intente lavar su imagen antes de armar las valijas.
La actualidad del conjunto anfitrión es inmejorable. Bajo la conducción técnica del argentino Mauricio Pochettino, el bando estadounidense barrió a sus rivales en las primeras dos presentaciones: aplastó 4-1 a Paraguay en el estreno y luego despachó con un sólido 2-0 a Australia.
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