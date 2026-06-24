Alerta por la rotura de un caño de gas en Bº San Ignacio: vecinos denuncian intoxicaciones

Una pérdida de gas generó preocupación este miércoles en barrio San Ignacio, donde trabajan personal de Bomberos, la Policía de Salta y operarios de Naturgy para controlar la situación.

El escape se registró en inmediaciones de la avenida principal, a dos cuadras del control del corredor 2.

Vecinos alertaron a las autoridades tras percibir un fuerte olor a gas que se extendió por varias cuadras. Según relataron residentes del lugar, varias personas comenzaron a presentar síntomas de malestar por la inhalación del gas.

Mientras continúa el operativo, el tránsito permanece restringido y se recomienda a los vecinos evitar circular por el sector hasta que la empresa concluya las reparaciones y las autoridades descarten cualquier riesgo.

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Fotos de El Salteño Noticias.