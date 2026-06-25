FIFA sancionó con cinco fechas a Madibo, el jugador de Qatar que fracturó al canadiense Koné

La FIFA sancionó con cinco partidos de suspensión al mediocampista qatarí Assim Madibo, quien provocó una grave lesión luego de la violenta infracción que le produjo al canadiense Ismaël Koné, en la derrota de su equipo durante el Mundial 2026.

La jugada ocurrió en el segundo tiempo del encuentro, cuando Madibo llegó tarde, fue inicialmente amonestado y, tras la revisión correspondiente, terminó expulsado. Posteriormente Koné debió abandonar el campo en camilla y luego se confirmó que sufrió una fractura de tibia y peroné, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica.

La decisión de aplicar cinco encuentros de suspensión fue tomada por el Comité Disciplinario del organismo, que consideró la acción como juego brusco grave y aplicó una de las penas más duras del torneo.

Además, la sanción se transformó en una de las más severas aplicadas en la historia reciente de los Mundiales por una infracción dentro del campo de juego.