Japón y Suecia se enfrentan en un duelo directo por un lugar en los 16avos de final del Mundial 2026

Japón y Suecia se medirán a partir de las 20.00 en el Dallas Stadium, en un choque electrizante válido por la tercera y última fecha del Grupo F del Mundial 2026. Ambos seleccionados llegan a este cierre con la certeza de que los tres puntos les darán el pasaje directo a la próxima ronda, aunque el empate le sonríe a los de camiseta azul. El que resulte derrotado no quedará eliminado automáticamente, sino que deberá prender la calculadora y esperar para ver si logra meterse en la fase final como uno de los mejores terceros.

Los "Samuráis Azules" vienen haciendo los deberes al pie de la letra. Tras rasguñar un valioso empate frente a la poderosa Países Bajos en el debut, ratificaron su buen andar con una goleada aplastante ante Túnez en la segunda jornada.