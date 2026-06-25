Países Bajos va por el primer puesto ante un Túnez eliminado que busca despedirse con honor

Túnez y Países Bajos se enfrentarán a partir de las 20.00 en el Kansas City Stadium, en el cierre de la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026. Con realidades completamente opuestas, el seleccionado africano jugará únicamente por el orgullo tras haber quedado sin chances matemáticas, mientras que la "Naranja Mecánica" saldrá obligada a conseguir un triunfo abultado para no poner en riesgo su objetivo de quedarse con el primer puesto del grupo.

El presente del combinado europeo es inmejorable. La "Oranje" viene de golear a Suecia y, de yapa, rompió el récord de mayor invicto en la historia de los Mundiales al alcanzar la impresionante marca de catorce partidos sin conocer la derrota, un hito que agiganta su vigencia a pesar de la dolorosa ausencia que sufrieron en Rusia 2018.

Pensando en el desgaste físico y en lo que se viene, el entrenador Ronald Koeman meterá mano en el equipo y rotará varias piezas, aunque mantendrá la premisa de buscar una victoria contundente que les permita mirar a todos desde arriba.