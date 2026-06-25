El Paraguay de Alfaro busca los 16avos de final del Mundial 2026 frente a Australia, en una “final” anticipada

Paraguay y Australia se verán las caras a partir de las 23.00, en el San Francisco Bay Area Stadium, en un partido trascendental por la tercera y última jornada del Grupo D del Mundial 2026. Tras reponerse del tropiezo inicial, el combinado sudamericano se jugará el pasaje a los dieciseisavos de final en un mano a mano directo contra los de camiseta amarilla, donde el que logre imponerse sacará boleto directo a la próxima instancia.

El ciclo de Gustavo Alfaro al frente de la "Albirroja" sumó un capítulo de puro desahogo en la fecha pasada. Luego de sufrir un durísimo cachetazo en el debut al caer goleados frente al anfitrión, Estados Unidos, el equipo paraguayo mostró su habitual templanza para sacar adelante un ajustado y emotivo 1-0 ante Turquía.

Al respecto, el director técnico argentino analizó el rendimiento de sus dirigidos en la conferencia de prensa posterior: “Los jugadores sacaron adelante un partido muy cuesta arriba, más allá de que tuvimos la fortuna, virtud y capacidad de que en la primera jugada profunda convertimos el gol”. Para la gran cita de este jueves, Alfaro tendrá el rompecabezas de armar el ataque sin su principal figura, Miguel Almirón, quien vio la tarjeta roja de forma insólita en el encuentro anterior y deberá cumplir su fecha de suspensión.