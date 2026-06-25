Pretenden impulsar la producción de café en territorio salteño

En sesión ordinaria, el Senado de la Provincia aprobó el proyecto de declaración por el cual se solicita al Ejecutivo que incentive a los privados a avanzar en el cultivo de cafeto – la planta que produce el café – en todo el territorio salteño.

“El proyecto fue elaborado tiempo atrás por el doctor Domingo Jakúlica”, informó el representante de Güemes, Enrique Cornejo.

Explicó que el estudio se realizó en Orán, donde se analizó el microclima de la selva para, en 1976, presentar un informe ante el gobierno de turno, pero, por los tiempos convulsionados que vivía en ese entonces Argentina, el proyecto quedó trunco.

“El cambio climático mejoró las condiciones de la provincia para el cultivo. Argentina importa 24 millones de kg de café, lo que representa 24 millones de dólares de gasto. El café se puede hacer en nuestra provincia, ya hay experiencias en Orán”, advirtió el legislador finalizando.