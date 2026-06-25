Pollicita pidió las últimas medidas de prueba antes de exigirle explicaciones a Adorni

La Justicia avanzó este jueves sobre la última batería de medidas de prueba antes de intimar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que dé explicaciones sobre su fortuna en los tribunales federales de Comodoro Py. El fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, prepara un requerimiento de justificación patrimonial, el paso previo a una eventual citación a indagatoria por enriquecimiento ilícito.

El fiscal le solicitó en las últimas horas al juez Ariel Lijo que ordene una serie de informes a billeteras virtuales, al country Indio Cuá, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y a la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Con la investigación sobre el patrimonio de Adorni casi agotada, las respuestas de esas entidades son lo único que le falta al fiscal para avanzar con el requerimiento de justificación.

El ministro coordinador ofreció explicaciones públicas sobre el crecimiento de su nivel de vida. Dijo que antes de llegar a la función pública tenía medio millón de dólares que alguna vez fueron criptomonedas, pero que jamás los había declarado. El 11 de junio presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada del 2025 y la rectificación de los dos años anteriores, donde incluyó ese dinero en efectivo proveniente de “venta de activos”.

Así y todo, “hay períodos donde los números no cierran”, indicó una fuente con acceso al expediente, que además adelantó que “una vez que estos organismos respondan, se terminará el requerimiento de justificación patrimonial”.

La DAFI prepara un informe clave

El fiscal Pollicita le encargó a la DAFI, un organismo contable del Ministerio Público Fiscal, un informe sobre la evolución patrimonial y financiera de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y la actualidad.

Ese análisis se hará a partir de todas las pruebas que se reunieron durante la investigación. Se contrastarán todas las fuentes de ingresos económicos acreditadas que haya tenido el matrimonio, además de la evolución de sus bienes, disponibilidades, inversiones, créditos, deudas y los gastos detectados.

Cabe recordar que, desde que llegó al poder, Manuel Adorni y su pareja compraron un semipiso en Caballito, una casa de fin de semana en un barrio privado de Exaltación de la Cruz -que se remodeló a nuevo-, cambiaron el auto y realizaron una veintena de viajes por el país y por el mundo, todo sin vender los dos departamentos que el jefe de Gabinete tiene en La Plata y Parque Chacabuco, según pudo reconstruir este medio. Estos solo son los “gastos grandes” que se le conocieron al ex vocero presidencial.

Es así que el fiscal le solicitó a la DAFI un informe con siete puntos clave, cuyas conclusiones deberán “individualizar y cuantificar, con sustento en la documentación examinada, las inconsistencias que puedan advertirse” en el patrimonio del jefe de los ministros.

El estudio deberá señalar, asimismo, “los extremos concretos que resulten necesarios esclarecer para determinar si existe un desbalance patrimonial apreciable y contar con elementos suficientes para evaluar la eventual formulación de un requerimiento de justificación patrimonial”.

Más medidas

Por último, en Comodoro Py aguardan información solicitada a las billeteras virtuales Lemon Cash y Binance, por movimientos de criptoactivos de Manuel Adorni que datan de 2020 y 2021. También investigan transferencias entre el funcionario y la empresa DLP Capital Partners, que ofrece servicios financieros e inmobiliarios.

Además, el fiscal Pollicita envió otro oficio al barrio privado Indio Cuá, para que informe si la casa del lote 380 fue alquilada -a quién y por cuánto- antes de que el jefe de Gabinete la comprara en noviembre de 2024.

Con las medidas dispuestas este jueves, el ARCA deberá informar a la Justicia si Adorni presentó, en el transcurso de este año, declaraciones juradas rectificativas sobre periodos anteriores al 2023.

El fiscal también reorientó una consulta para saber si Manuel Adorni y Bettina Angeletti trabajaron para la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores. El jefe de Gabinete habría cumplido funciones en esa entidad -vinculada a la Universidad Abierta Interamericana- entre 2017 y 2023, mientras que su pareja lo habría hecho desde 2018 y hasta el mismo año, según sospechan en Comodoro Py.

La UAI deberá responder qué cargos ocuparon, si cobraron sueldos -y cuántos ingresos percibieron-, y si presentaron declaraciones juradas durante esos períodos.

Infobae