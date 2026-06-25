Solicitan que se impulse una ley que reconozca los derechos de los pueblos originarios

La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó un proyecto de declaración donde solicitan a los legisladores nacionales por Salta que trabajen en una ley que reconozca los derechos de los pueblos originarios.

En tal sentido, el representante de Cachi, el senador Manrique Burgos, recordó lo sucedido el pasado 12 de junio en Cachi, fecha en la que se produjo el desalojo de más de 17 familias.

“La sentencia de la jueza decía que debía ser desalojada una sola familia de un terreno de 4 hectáreas. Sin embargo, recibimos llamadas de las familias denunciando que estaban desalojando a muchas más”, relató.

Así las cosas, el legislador consideró que se trató de una acción ilegal y aseguró que las Cámaras tienen la obligación de avanzar en una legislación integral que permita “un paso fundamental para una Salta más justa, inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural”.

“Vamos a trabajar en una ley de emergencia de suspensión de desalojos. Es una obligación jurídica y un acto de justicia”, finalizó.