La Ciudad contará con Puntos de Irrupción Artística

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de la Ciudad aprobó el proyecto de ordenanza que establece la creación del programa Puntos de Irrupción Artística – Espacios Públicos Artísticos en la capital.

“La ordenanza viene a generar la habilitación de algunos puntos de la ciudad, sin prohibición ni sanciones”, aseguró el concejal José García al momento de tomar la palabra.

Indicó, en tanto, que el objetivo es que los artistas puedan realizar sus intervenciones sin mayores inconvenientes, claro, con ciertos controles respecto a horarios y volumen de las actuaciones.

“Establece reglas de convivencia, no viene a ponerle palos en la rueda a una actividad que funciona bien”, finalizó García.