$LIBRA: el contraataque de los damnificados apunta a Novelli, Terrones Godoy y Milei

Las querellas del caso $LIBRA le pidieron al juez Marcelo Martínez de Giorgi que rechace el intento de Mauricio Novelli –el lobista cercano a Javier Milei que estuvo detrás del lanzamiento de la criptomoneda— de expulsarlas de la causa. El argumento del defensor del trader era que no hubo ni siquiera una estafa, porque ese delito requiere un engaño y aquí, según esa teoría, no lo hubo porque rigen los riesgos del mercado frente a los cuales cada inversor/a debe apelar a su propia “autorresponsabilidad”. Martín Romeo, uno de los damnificados, señaló en su contrataque que no solo hubo estafa, sino una asociación ilícita, coimas y lavado de activos. “El engaño –sostuvo-- fue hacerle creer al público que estaban ante un genuino proyecto privado apoyado institucionalmente por el Estado argentino para financiar startups (empresas emergentes) y pymes argentinas, cuando en realidad era una trampa de liquidez pre-programada”.

Más allá de Novelli, Milei

Son cinco los querellantes en el expediente: todas personas que invirtieron diferentes sumas en $LIBRA y perdieron la mayor parte de sus fondos. Sus relatos coinciden en la centralidad del papel de Javier Milei, ya que al ser quien compartió el contrato para comprar el token (como mostró un peritaje fue quien lo hizo público por primera vez), lo validaba y generaba confianza. Era un anzuelo que ofrecía legitimidad a la propuesta. Invirtieron porque aparecía el respaldo del Presidente y el anuncio de un proyecto para fondear pequeñas empresas. Pero esto último nunca existió. Incluso la página web de “Viva la libertad Proyect” ya no está más.

Todos advierten que el intento de apartarlos del expediente con la justificación de ausencia de estafa busca obtener una especie de sobreseimiento anticipado disfrazado de cuestionamiento a las víctimas. El interés, queda claro, no es solo de Novelli, sino de su socio Manuel Terrones Godoy y el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales, pero en especial del propio Milei y su hermana Karina, que también están imputados aunque nunca pusieron sus propios abogados. El objetivo es desactivar el caso que avanzó a fuerza de planteos de las querellas, mucho más que de la actividad de la fiscalía de Eduardo Taiano. Los damnificados señalan que existen medidas provisorias que bloquean a la mayoría de los implicados la posibilidad de hacer operaciones patrimoniales, porque existe una hipótesis de estafa entre otros delitos.

Otro punto que esgrimen los querellantes es que ya se discutió su condición de tal en todas las instancias y tanto la Cámara Federal, como la de Casación Penal, como la Corte Suprema, avalaron su participación como víctimas en el expediente. Con anterioridad, cuando la causa estuvo en la justicia federal de San Isidro, dijo lo propio la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Todo orquestado

Uno de los ahorristas perjudicados explicó en primera persona que conocía “conocía el mercado de criptoactivos”, la “volatilidad”, “que el precio podía experimentar variaciones abruptas”, y tenía “experiencia suficiente para operar mediante una wallet descentralizada y una plataforma especializada”. “Pero, la hipótesis investigada incorpora factores diferentes: posible manipulación coordinada, acceso anticipado a información, control concentrado del activo, finalidad económica aparente y retiro concertado de la liquidez aportada por los compradores”, advirtió, a través de sus abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi, del equipo de Juan Grabois. Dice que hubo un engaño a través de la construcción “de una apariencia de proyecto productivo, de la difusión de una finalidad concreta, del ocultamiento de datos esenciales sobre el control del activo, del acceso privilegiado de determinados operadores y de la extracción coordinada de los fondos aportados por los compradores”.

Según la presentación de Romeo, “la defensa pretende confundir, de manera maliciosa, el riesgo inherente a las inversiones en mercados no regulados con una maniobra de desapoderamiento doloso pre-programada (conocida como Rug Pull)”. A través de su abogado, Nicolás Oszut, que el fraude con $LIBRA no fue una “mera inversión fallida”, como intenta decir Novelli, o una “volatilidad orgánica del mercado”, “sino en la construcción sostenida de una ‘calidad simulada’ y una ‘apariencia de empresa’ a escala estatal”.

Al revés, los criptobros a su entender alteraron las reglas del libre mercado mediante “el tráfico de influencias, la infiltración de la CNV, el uso de bots para manipular la liquidez con información privilegiada en el “minuto cero” y, de forma superlativa, la instrumentación de la figura del Presidente de la Nación como garante máximo de confianza”. “Fue el engaño idóneo” por el que miles de ahorristas compraron $LIBRA y vieron “viciada su voluntad”.

Romeo recordó que en su pedido de indagatorias –nunca respondido ni por la fiscalía ni por el juzgado— mostró cómo el equipo creador sustrajo 44,5 millones de dólares gracias al manejo de información privilegiada y con el uso de bots programados, todo 22 segundos antes de la publicación del tuit de Milei. Luego, como es conocido, el estadounidense Hayden Davis –creador de esta criptomoneda y quien habría avanzado en contratos con el gobierno y pagos acordes—dijo que él se había quedado con 100 millones de dólares de los argentinos. Un informe de Arkham ubica el fraude en más de 280 millones de dólares.

Las querellas muestran incluso que el propio fiscal Taiano, al delimitar el objeto procesal, habló de una maniobra donde “la cotización se desplomó debido a operaciones de venta que habría concretado el equipo creador del token (...) lo que habría posibilitado el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares”, generando una pérdida de valor y perjuicio directo en las tenencias de ‘más de cuarenta mil personas’”. O sea, no sería una mera fluctuación de mercado.

El especialista recuerda también que se ocultó “deliberadamente la deliberadamente la naturaleza financiera del proyecto”, “compraron likes falsos y seguidores mediante bots para fabricar una tracción irreal”, “pagaron un soborno millonario mediante” (1.550.000 dólares) un acuerdo con Kelsier Group LATAM, de Hayden Davis, para acceder en forma exclusiva al Presidente de la Nación y utilizar su investidura como fachada de prestigio institucional”, “las billeteras de los imputados ejecutaron compras masivas (Insider Trading)” justo antes de la publicación del posteo de Milei. Así vaciaron los pools de liquidez de manera planificada, es el planteo.

“La banda no se limitó a mentir en un folleto; alquiló la estructura del Estado Nacional (comprando el acceso a la Casa Rosada y a funcionarios de la CNV) para dotar de una falsa legitimidad a un proyecto de desapoderamiento. Ese ‘lavado de prestigio’ es el engaño idóneo, material y objetivo”, remarca el escrito de Romeo. Respecto de los supuestos riesgos personales que Novelli alega que deberían asumir los inversores, el documento recupera en una afirmación varios elementos de la causa que parecen relegados, como las sospechas de pagos al presidente y su hermana (por reuniones o contratos hallados incluso en el celular del lobista) y el vaciamiento de la caja de seguridad de Novelli justo después del lanzamiento de $LIBRA: “L autorresponsabilidad –dice-- cede cuando la víctima es sometida a un escenario de engaño estructural imposible de prever. Cuando existe soborno de funcionarios públicos (cohecho), uso de información privilegiada sincronizada en milisegundos, manipulación de algoritmos, triangulación de facturas offshore y posterior vaciamiento de cajas de seguridad bancarias para lavar los activos sustraídos, no estamos debatiendo sobre riesgos de inversión financiera, estamos describiendo una red de crimen organizado”.

Ahora resta saber qué posición adopta Taiano frente al reclamo de Novelli de eliminar a los querellantes. También hay otros asuntos sin resolver, como el pedido de nulidad del trader sobre el peritaje de su celular (que relevó las llamadas frenéticas con Milei en el momento del lanzamiento del a critpomoneda y frente a su colapso) y faltan los resultados de la ruta de los fondos que habrían llegado a Novelli y su socio y la Casa Rosada.

Página12