El vocero presidencial anunció que el Gobierno pondrá a disposición médicos emergentólogos, brigadas de búsqueda y rescate, plantas potabilizadoras, carpas, insumos y aeronaves.
Aprobaron la reforma total de la Carta Orgánica de Orán
Política25/06/2026
El Senado salteño aprobó la reforma total del documento. Se destacó la declaración de San Ramón de la Nueva Orán como zona cálida.
La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó la reforma total de la Carta Orgánica de San Ramón de la Nueva Orán.
“Es el resultado de la voluntad del pueblo”, aseguró el senador por La Poma, Dani Nolasco, y consideró que no se trata solo de un contrato legal, sino de un contrato social de cara a una nueva etapa histórica de la ciudad.
Destacó, en tanto, que las modificaciones se realizaron a la medida de la localidad y ponderó que se haya incluido la declaración de San Ramón de la Nueva Orán como zona cálida.
“La Carta exige el derecho a reconocer esta condiciones y se obliga al Estado a establecer una tarifa eléctrica acorde a un clima extremo”, finalizó Nolasco.
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