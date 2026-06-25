Buscan reforzar el operativo sanitario del Milagro con un hospital móvil

A un mes inicio de las festividades del Milagro, el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) comenzó la planificación del operativo sanitario que acompañará una de las manifestaciones de fe más convocantes del país.

"Es la actividad más importante que tiene el SAMEC y empezamos a trabajar prácticamente desde que termina el Milagro anterior, porque siempre quedan aspectos para mejorar", afirmó el director del organismo, Daniel Romero, en diálogo con Aries.

Romero explicó que el operativo no se limita a la procesión del 15 de septiembre, sino que comienza varias semanas antes con las visitas de las imágenes peregrinas y se intensifica con la llegada de miles de fieles desde distintos puntos de la provincia y del país.

En ese sentido, adelantó que este año se gestiona la incorporación de un hospital móvil perteneciente a la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA). "Estamos hablando con la gente de Buenos Aires para ver si este año pueden venir a colaborar con un hospital móvil y reforzar nuestro operativo", indicó.

El titular del SAMEC también destacó el trabajo articulado que se viene realizando con instituciones públicas, privadas y organizaciones de voluntarios para unificar criterios de actuación durante las celebraciones.

"El año pasado logramos que prácticamente toda la cobertura sanitaria funcionara como un solo operativo. Había muchos grupos trabajando, pero los capacitamos previamente y coordinamos todas las acciones para que cada recurso estuviera integrado", explicó.

Por otro lado, Romero recordó que, junto a Jujuy, se dispone un puesto de asistencia se instala en La Ciénaga, de la provincia vecina para recibir peregrinos de Iruya y Santa Victoria Oeste. "Después el operativo continúa en los accesos a la ciudad, mientras que en el interior cada hospital acompaña el paso de las peregrinaciones dentro de su área operativa", concluyó.