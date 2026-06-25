El Gobierno y privados consolidaron acciones para fortalecer el Corredor Bioceánico de Capricornio

En el marco del II Encuentro de Intendentes y Empresarios del Norte de Salta del Corredor Bioceánico de Capricornio, participaron el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; el ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión; la secretaria de Financiamiento y Planificación Financiera, Liliana Corona; el secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente, junto a otras autoridades provinciales, quienes expusieron los principales proyectos de infraestructura, conectividad y desarrollo productivo que se ejecutan para fortalecer el posicionamiento estratégico de Salta como eje de integración regional.

Durante la jornada se destacó que el Corredor Bioceánico involucra a toda la provincia de Salta, con más de 150 mil kilómetros cuadrados de extensión, consolidando la conectividad con Paraguay, Chile y Bolivia y generando nuevas oportunidades para el crecimiento económico, la producción y el comercio exterior.

En ese marco, el ministro Dib Ashur remarcó que la Provincia ya cuenta con los recursos y la decisión política para ejecutar el tramo de la Ruta Provincial 54 que conecta con Misión La Paz, fortaleciendo el vínculo con Paraguay. Asimismo, señaló que, una vez concluido el puente internacional por parte del país vecino, Salta avanzará con la licitación de las obras correspondientes en territorio provincial, una decisión impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz.

El funcionario también detalló las principales inversiones que acompañan el desarrollo del corredor, entre ellas la puesta en funcionamiento de la nueva sede de UPATecO en Campamento Vespucio, el fortalecimiento del puesto de control de Salvador Mazza, la mejora de distintos tramos de la Ruta Nacional 34, la puesta en valor del Parque Industrial de General Mosconi y las obras previstas en el tramo Güemes de esa misma ruta.

Además, indicó que la estrategia de conectividad contempla la integración de la Ruta Nacional 9/34 entre Metán y Rosario de la Frontera, incorporando el sur provincial al corredor, y las intervenciones sobre la Ruta Nacional 51 hasta el paso internacional con Chile, consolidando una red logística que vincula toda la provincia con los mercados del Pacífico y del Atlántico.

El encuentro reunió a intendentes, empresarios, representantes de organismos nacionales e internacionales y referentes del sector productivo con el objetivo de coordinar acciones para potenciar el Corredor Bioceánico de Capricornio como una plataforma de integración, desarrollo e inversiones para el norte argentino.