El Móvil de Castración ya tiene fechas y barrios confirmados para la próxima semana

La Municipalidad difundió el cronograma del operativo gratuito que incluye Palermo 1, Villa Mitre, Canillita y El Jardín, con turnos que deben solicitarse previamente vía WhatsApp y atención por orden de llegada.
Salta25/06/2026

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, continúa desarrollando operativos de castración, para beneficio de los animales de compañía de diferentes barrios de la ciudad.

La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá desde el lunes 29 hasta el viernes 3 de julio, en el horario de 8.30 a 13 en los siguientes barrios de la ciudad: Palermo 1, Mitre, Canillita y El Jardín. Los turnos deben solicitarse previamente vía Whatsapp. El cupo es de 30 atenciones por día.

cerca-tuyo-1-1536x691Vacunas, médicos y trámites: operativo gratuito en el CIC del Bicentenario

El cronograma es el siguiente:

LUNES 29

SUM Barrio Palermo I

Calle Hipódromo de la Plata y Pasaje Manantial

Turnos: 3874195182.

 

MARTES 30 Y MIÉRCOLES 1 DE JULIO

Villa Mitre

Carmen Salas 1377

Centro Vecinal

Turnos: 3872269646

 

JUEVES 2 DE JULIO

Barrio Canillita

Manzana 16 Casa 8

Turnos: 3872101311

 

VIERNES 3 DE JULIO

Barrio El Jardín

Calle Emilio Wierna 1301

Centro Vecinal

Turnos: 3875124371

Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:

  • Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)
  • El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva
  • Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos
  • El animal debe estar en buenas condiciones de higiene
  • Llevar una manta para el postquirúrgico
  • Las hembras no deben estar en celo o preñadas
  • En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas
  • Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail