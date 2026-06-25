El Móvil de Castración ya tiene fechas y barrios confirmados para la próxima semana

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, continúa desarrollando operativos de castración, para beneficio de los animales de compañía de diferentes barrios de la ciudad.

La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá desde el lunes 29 hasta el viernes 3 de julio, en el horario de 8.30 a 13 en los siguientes barrios de la ciudad: Palermo 1, Mitre, Canillita y El Jardín. Los turnos deben solicitarse previamente vía Whatsapp. El cupo es de 30 atenciones por día.

El cronograma es el siguiente:

LUNES 29

SUM Barrio Palermo I

Calle Hipódromo de la Plata y Pasaje Manantial

Turnos: 3874195182.

MARTES 30 Y MIÉRCOLES 1 DE JULIO

Villa Mitre

Carmen Salas 1377

Centro Vecinal

Turnos: 3872269646

JUEVES 2 DE JULIO

Barrio Canillita

Manzana 16 Casa 8

Turnos: 3872101311

VIERNES 3 DE JULIO

Barrio El Jardín

Calle Emilio Wierna 1301

Centro Vecinal

Turnos: 3875124371

Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta: