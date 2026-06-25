El Móvil de Castración ya tiene fechas y barrios confirmados para la próxima semana
La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, continúa desarrollando operativos de castración, para beneficio de los animales de compañía de diferentes barrios de la ciudad.
La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá desde el lunes 29 hasta el viernes 3 de julio, en el horario de 8.30 a 13 en los siguientes barrios de la ciudad: Palermo 1, Mitre, Canillita y El Jardín. Los turnos deben solicitarse previamente vía Whatsapp. El cupo es de 30 atenciones por día.
El cronograma es el siguiente:
LUNES 29
SUM Barrio Palermo I
Calle Hipódromo de la Plata y Pasaje Manantial
Turnos: 3874195182.
MARTES 30 Y MIÉRCOLES 1 DE JULIO
Villa Mitre
Carmen Salas 1377
Centro Vecinal
Turnos: 3872269646
JUEVES 2 DE JULIO
Barrio Canillita
Manzana 16 Casa 8
Turnos: 3872101311
VIERNES 3 DE JULIO
Barrio El Jardín
Calle Emilio Wierna 1301
Centro Vecinal
Turnos: 3875124371
Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:
- Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)
- El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva
- Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos
- El animal debe estar en buenas condiciones de higiene
- Llevar una manta para el postquirúrgico
- Las hembras no deben estar en celo o preñadas
- En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas
- Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador