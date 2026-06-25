Vacunación antirrábica gratuita: así será el cronograma en la zona sudeste

La próxima semana, el área de Bienestar Animal de la Municipalidad continuará con la campaña gratuita de vacunación antirrábica.

Entre el lunes 29 de junio y el viernes 3 de julio, los veterinarios y operarios estarán al servicio de los vecinos del barrio Fraternidad, San Alfonso y San Ignacio. La atención será de 9:30 a 12:30, por orden de llegada.

Se recomienda a los propietarios llevar a los animales con correa y bozal para mayor seguridad.

Los puntos serán los siguientes:

Lunes 29 de junio

B° Fraternidad, manz. 340 “B”, calle Fortín Potrero de Castillas

(Zona Sudeste)

Martes 30 de junio

B° San Ignacio, manz. 30 – casa 11, calle Roberto García Pinto esq. Fernando Rufino Figueroa.

(Zona Sudeste)

Miércoles 1 de julio

B° San Alfonso, calle José Hernán Figueroa Aráoz esq. China.

(Plaza San Ignacio y San Alfonso)

(Zona Sudeste)

Jueves 2 de julio

B° San Ignacio, manz. 12 – casa 24. avda. Holver Martínez Borelli esq. Guillermo Bebide Mors

(Zona Sudeste)

Viernes 3 de julio

B° San Ignacio, avda. Holver Martínez Borelli esq. Antonio Vilariňo

(Zona Sudeste)