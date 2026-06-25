Atención odontológica sin costo: el operativo continúa en María Esther y San Benito

El Móvil Odontológico brinda atención en salud bucal en diferentes puntos de la ciudad. Desde el lunes 22 se encuentra en barrio María Esther, en las instalaciones de la Escuela de Suboficiales de la Policía de Salta, en calle Obispo Romero 2.100. La atención es de 8 a 14 hs. Permanecerá allí hasta el 3 de julio.

Los vecinos que necesiten acceder a atención gratuita, podrán acercarse hasta las instalaciones del CIC de San Benito, zona sudeste.

Allí podrán acceder a diagnósticos, tratamientos preventivos, inactivaciones de caries y extracciones. La atención se brinda lunes, miércoles y viernes por la tarde; martes y jueves por la mañana. Los turnos se otorgarán de manera presencial a las 8:00 am.

Se recuerda que para la atención es indispensable llevar fotocopia del DNI y certificado de negativa de ANSES y concurrir con la boca higienizada.