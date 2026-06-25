Vacunas, médicos y trámites: operativo gratuito en el CIC del Bicentenario

Los programas “Cerca Tuyo” y “Primero tu Salud” llegarán al CIC del Bicentenario este viernes 26 de junio, de 9 a 12 horas. La atención se brindará en las instalaciones ubicadas en Av. Veteranos de Malvinas y Los Alpes, y estará destinada a toda la familia.

En el marco del trabajo articulado entre la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia, se ofrecerán servicios de atención médica general, que incluyen odontología, enfermería, nutrición y psicopedagogía. Además, habrá vacunatorio con dosis de Doble Adulto, Hepatitis B y Antigripal.

Durante la jornada también se brindará asesoramiento en discapacidad, trámites del Registro Civil, Licencias de Conducir y consultas del Ente Regulador.

Asimismo, agentes del Concejo Deliberante atenderán a los vecinos y ofrecerán asesoramiento en temas de violencia de género y discriminación.

La atención será por orden de llegada. Ante cualquier duda, los interesados pueden comunicarse al 3872266246.