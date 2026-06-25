Sudáfrica-Canadá, el primer choque confirmado: cómo son los cruces de 16avos y el cuadro final del Mundial 2026

El Mundial 2026 entró en etapa de definición, ya se definieron los primeros clasificados a 16avos de final y comenzó el armado del cuadro que posee el primer cruce definido de la nueva llave mundialista: Sudáfrica-Canadá.

El combinado africano y el norteamericano serán los encargados de inaugurar la llave de 16avos el domingo 28 en Los Ángeles. El resto de los que ya aseguraron su participación en dicha instancia, entre ellos la Selección Argentina, esperan rival.