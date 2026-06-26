Nuevo reclamo del plantel de Gimnasia y Tiro: suspendieron el entrenamiento por una deuda salarial

El cuerpo técnico encabezado por Azconzábal tenía previsto llevar adelante una nueva práctica en el Gigante del Norte con la mira puesta en la reanudación del campeonato de la Primera Nacional. Sin embargo, el entrenamiento debió ser suspendido luego de que los futbolistas resolvieran no presentarse a trabajar hasta obtener respuestas sobre la delicada situación salarial.

No es la primera vez que el plantel manifiesta su malestar por el incumplimiento en el pago de los haberes. En esta oportunidad, la deuda alcanza los dos meses, motivo por el cual los jugadores decidieron volver a realizar una medida de fuerza en busca de una pronta solución.

La suspensión de la práctica genera preocupación en el cuerpo técnico, que pretendía aprovechar el receso de la competencia para intensificar los trabajos futbolísticos y físicos de cara a la segunda parte del torneo.

Este fin de semana Gimnasia y Tiro no tendrá actividad oficial, ya que la Primera Nacional atraviesa una fecha de parate. Esa pausa había sido planificada como una oportunidad para recuperar jugadores, ajustar aspectos tácticos y preparar el próximo compromiso, aunque el conflicto económico alteró por completo la planificación.

Ahora, la atención está puesta en la respuesta que pueda brindar la dirigencia durante las próximas horas. De alcanzarse un acuerdo, los entrenamientos podrían reanudarse de inmediato. De lo contrario, el conflicto amenaza con profundizarse en un momento clave de la temporada para el conjunto salteño.