Messi va por otro récord histórico: puede convertirse en el argentino con más goles en una misma Copa del Mundo

Con 39 años y disputando su sexta Copa del Mundo, Lionel Messi sigue rompiendo récords. Luego de marcar un triplete en el debut frente a Argelia y un doblete ante Austria, el rosarino acumula cinco tantos en el certamen y quedó muy cerca de convertirse en el futbolista argentino con más goles en una misma edición del Mundial.

Hasta el momento, el récord lo comparten Guillermo Stábile, goleador del Mundial de Uruguay 1930 con ocho conquistas, y Mario Alberto Kempes, quien también anotó ocho goles en el Mundial de Argentina 1978 para conducir a la Albiceleste hacia su primer título mundial.

Messi tendrá la oportunidad de seguir aumentando su cuenta goleadora en los octavos de final, instancia en la que Argentina enfrentará al segundo clasificado del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Además de ir por ese registro histórico, el capitán argentino ya consiguió otro hito en esta Copa del Mundo: se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, ampliando una marca que continúa creciendo con cada presentación de la Selección.

El presente futbolístico del número 10 ilusiona a todo un país. Con su liderazgo, vigencia y capacidad goleadora intacta, Messi vuelve a ser la gran bandera de una Argentina que sueña con defender con éxito el título obtenido en Qatar 2022 y seguir escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol mundial.