Crece la crisis en Gimnasia y Tiro: el plantel suspendió el entrenamiento y publicó un duro comunicado contra la dirigencia

El cuerpo técnico encabezado por Azconzábal tenía previsto dirigir el entrenamiento de este viernes por la mañana, aprovechando el receso de la Primera Nacional para continuar con la preparación del equipo. Sin embargo, la práctica fue suspendida luego de que los futbolistas resolvieran no presentarse como forma de protesta por la deuda salarial que mantiene la institución.

El reclamo no es nuevo. Los jugadores ya habían manifestado en otras oportunidades su preocupación por los retrasos en los pagos, aunque en esta ocasión decidieron hacer pública la situación mediante un comunicado que fue compartido en redes sociales por varios integrantes del plantel, entre ellos el volante Thiago Banega.

Un comunicado con fuertes cuestionamientos

En el escrito, los futbolistas expresaron su "profunda preocupación" por el incumplimiento de las obligaciones salariales y señalaron que la problemática no es reciente, sino que se arrastra desde la temporada pasada.

"Esta problemática se ha convertido en una situación reiterada y sostenida en el tiempo, que se arrastra desde el inicio de la temporada pasada y que afecta directamente a nuestra estabilidad laboral", manifestaron.

Además, aseguraron que mantuvieron numerosas reuniones con los dirigentes intentando encontrar soluciones, aunque sostienen que nunca obtuvieron respuestas concretas.

"No solo no encontramos respuestas ni soluciones concretas, sino que las formas de manejarse por su parte han sido muchas veces irrespetuosas y en un clima de desidia y abandono dirigencial, con recurrentes mentiras de por medio", expresaron en uno de los párrafos más duros del comunicado.

Los futbolistas también remarcaron que la incertidumbre económica afecta a sus familias y que, pese a las dificultades, continuaron entrenándose y compitiendo con profesionalismo, priorizando siempre los objetivos deportivos del club.

"Nos vemos en la obligación de tomar medidas para salvaguardar nuestra integridad y dignidad como profesionales", sostuvieron.

"No buscamos perjudicar al club"

En otro tramo del mensaje, el plantel aclaró que la intención no es generar un conflicto institucional ni desentenderse del presente deportivo.

"Este comunicado no busca generar conflictos ni perjudicar a la institución que representamos. Por el contrario, busca visibilizar una realidad que ya no podemos seguir ignorando y solicitar una respuesta seria en los manejos y los plazos de cobro", señalaron.

Finalmente, los jugadores manifestaron su deseo de que la situación pueda resolverse en el corto plazo.

"Esperamos ser escuchados y que esta situación encuentre una pronta solución, respetando las condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece", concluye el documento.

Un conflicto que preocupa

La medida de fuerza se produce en un momento particular del campeonato. Gimnasia y Tiro no tendrá actividad oficial este fin de semana debido al receso de la Primera Nacional, por lo que el cuerpo técnico pretendía aprovechar estos días para intensificar los trabajos físicos y tácticos de cara a la reanudación del torneo.

Sin embargo, la suspensión del entrenamiento dejó en evidencia que el conflicto económico volvió a instalarse en el club y que la prioridad del plantel pasa hoy por encontrar una respuesta de la dirigencia a una deuda que ya alcanza los dos meses de salarios.

Ahora, todas las miradas apuntan a las próximas horas. Una eventual respuesta de los dirigentes podría destrabar el conflicto y permitir la reanudación de las prácticas. De lo contrario, la crisis amenaza con profundizarse y sumar un nuevo foco de preocupación para el Albo, tanto dentro como fuera de la cancha.