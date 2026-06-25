Empresarios aceiteros y sindicatos agotan el diálogo antes del fin de la conciliación obligatoria

Empresarios agroindustriales, nucleados en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), y los sindicatos de ese sector no lograron aún cerrar un nuevo acuerdo paritario, al filo del vencimiento de la conciliación obligatoria dispuesta por el Gobierno hace dos semanas. Pero abrieron el diálogo para intentar alcanzar un entendimiento, desde las 11 en la Secretaría de Trabajo, y evitar medidas de fuerza que paralicen las exportaciones y el ingreso de divisas al país.

“Es clave que la comunidad aceitera solicite a los líderes sindicales que acepten la propuesta salarial de la industria, así podamos todos seguir trabajando en normalidad. El camino del paro nacional no sirve para nadie”, señalaron desde CIARA-CEC en el marco de la conciliación obligatoria que vence hoy.

Según trascendió, el último encuentro, este martes, duró más de 4 horas con varios cuartos intermedios para lograr acercar las posiciones, pero sin éxito. “No hubo acuerdos salariales, pero se inició el diálogo”, comunicaron desde Ciara-CEC.

Desde la Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) indicaron que hubo un “acercamiento” en el que se seguirá gestionando.

Reunión clave entre empresas y sindicatos aceiteros para evitar un paro en los puertos agroexportadores

La principal diferencia radica en las propuestas de cada parte: la industria y los exportadores propusieron una actualización mensual atada a la inflación, mientras los sindicatos buscan aumentos superiores.

“El reclamo de nuestras organizaciones se fundamenta en el derecho a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”, indicaron desde los gremios.

Según ese cálculo, “para mayo de 2026 el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil es de $2.802.754. Se trata de un aumento que las patronales podrían pagar con el 0,1% de la facturación anual. No el 1%, una décima del 1%: Con un peso de cada mil que facturan, pagan el aumento”, enfatizaron.

Entre ambas posturas apareció el diálogo en un intento por evitar una huelga por parte de ambos sindicatos, que afecte las exportaciones y el ingreso de dólares, clave para la economía.

Días atrás, el líder del gremio aceitero, Daniel Yofra, volvió a poner la posibilidad de un paro nacional sobre la mesa. “Nuestra organización desde hace muchos años viene utilizando la huelga como una herramienta fundamental. Nosotros en las paritarias no aceptamos ninguna pauta, menos las que propone este gobierno, que es bajarnos el sueldo considerablemente”, planteó.

“Por eso logramos el aumento del año pasado: hoy un peón está en $2.344.000. Nosotros tenemos muchísimos años de lucha. Nadie nos puede venir a decir que hacemos huelga ahora: nosotros siempre la hicimos, porque consideramos que es una herramienta que está vigente dentro de la Constitución y la utilizamos para proteger a los trabajadores”, sostuvo Yofra.

Con información de TN