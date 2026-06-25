El Gobierno reorganizó Vialidad Nacional mediante un decreto

El Gobierno nacional oficializó este jueves una profunda reorganización administrativa de la Dirección Nacional de Vialidad, el organismo encargado de planificar, construir, conservar y administrar las rutas nacionales.

La modificación fue aprobada mediante el Decreto 533/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se establece una nueva estructura organizativa para adecuar el funcionamiento del organismo a los lineamientos impulsados por la administración nacional.

La norma redefine la organización interna de Vialidad Nacional, actualiza dependencias y redistribuye funciones entre las distintas áreas con el propósito de mejorar la gestión administrativa, la planificación de obras y el control operativo.

Entre los objetivos planteados por el Ejecutivo figuran la simplificación de procesos, la eliminación de superposiciones administrativas y una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

El decreto también encomienda la adecuación de las dotaciones de personal y de los manuales de organización, de manera que la nueva estructura pueda implementarse progresivamente.

Si bien la medida no implica por sí misma el anuncio de nuevas obras, constituye el marco administrativo desde el cual se gestionarán futuros proyectos de infraestructura vial en todo el país.