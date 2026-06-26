La ANMAT prohibió varias marcas de cosméticos para niños y ordenó retirarlas de internet

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad en todo el país de una serie de cosméticos infantiles que eran vendidos sin inscripción sanitaria. La decisión fue oficializada mediante la Disposición 3841/2026, luego de que el organismo detectara estos artículos durante inspecciones realizadas en comercios de la Ciudad de Buenos Aires y en publicaciones de internet.

La medida alcanza a un perfume infantil y distintos productos de maquillaje comercializados bajo las marcas Lady Idea, Hold Morning, M'Lundo, Miss Betty y Mocmallure. Entre ellos figuran labiales, kits de maquillaje y sets de gloss destinados a niñas, algunos con imágenes de personajes como Hello Kitty y Labubu.

Según explicó el organismo, durante las tareas de fiscalización se comprobó que los productos no contaban con registro sanitario ni con el rotulado exigido por la normativa vigente. Al verificar la base oficial de cosméticos inscriptos, ANMAT concluyó que ninguno de ellos poseía registros válidos.

La investigación también detectó que varios de estos artículos eran ofrecidos en sitios web, redes sociales y plataformas de comercio electrónico. Por ese motivo, el organismo dio intervención al área encargada del monitoreo de publicidad para gestionar la baja de las publicaciones.

En los fundamentos de la disposición, ANMAT señaló que, al tratarse de productos no registrados, no puede garantizar que hayan sido elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas ni que contengan ingredientes autorizados. Además, indicó que tampoco consta que hayan ingresado al país mediante los procedimientos legales previstos para su importación.

Con esos argumentos, el organismo resolvió prohibir el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de estos cosméticos hasta tanto sean debidamente regularizados, con el objetivo de resguardar la salud de los consumidores frente a la circulación de productos considerados ilegítimos.

Con información de Ámbito