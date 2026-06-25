Salta tendrá un jueves frío, despejado y sin probabilidad de lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este jueves 25 de junio la ciudad de Salta tendrá una jornada fría, estable y sin probabilidades de precipitaciones.

Según el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 5°C, mientras que la máxima alcanzará los 13°C. Durante la mañana y la tarde se espera cielo despejado, con viento leve del sector norte, entre 7 y 12 km/h.

Para la noche, las condiciones se mantendrán estables, también con cielo despejado y una temperatura estimada en torno a los 10°C.

El organismo nacional no emitió alertas meteorológicas para la zona, por lo que no se esperan fenómenos de riesgo durante la jornada.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el SMN anticipa temperaturas bajas en Salta. El viernes se prevé una mínima de 4°C y máxima de 16°C; el sábado, mínima de 4°C y máxima de 17°C; y el domingo, mínima de 5°C y máxima de 17°C.