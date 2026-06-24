Banco Macro recibirá US$200 millones para financiar PyMEs y potenciar inversiones en el Norte Grande
Economía24/06/2026Ivana Chañi
La línea de financiamiento otorgada por BID Invest busca ampliar el acceso al crédito productivo para pequeñas y medianas empresas. El programa tendrá un foco especial en las provincias del Norte Grande y apunta a impulsar inversiones, empleo y desarrollo regional.
Te puede interesar
Ivana ChañiEconomía27/06/2026
La adjudicación por 25 años de la principal vía navegable del país abre una nueva etapa para el comercio exterior argentino. El foco ahora estará puesto en las obras comprometidas y el cumplimiento del contrato.
Según el secretario General de Farmacéuticos y Bioquímicos, el gobierno de Javier Milei “concentró el monopolio”.
En las provincias patagónicas supera ese valor y los mayores aumentos se dan en tierra de Vaca Muerta. Cuánto cuesta llenarlo en el AMBA, la zona de mayor consumo nacional.
La desigualdad aumentó en el primer trimestre: los más ricos ganan 15 veces más que los más pobresEconomía25/06/2026
Este jueves el INDEC publicó un nuevo informe sobre la distribución del ingreso en Argentina. El Coeficiente de Gini trepó de 0,435 a 0,442 en un año.
La decisión de MSCI de mantener a la Argentina como mercado “Standalone” vuelve a presionar a los activos locales, que operan mixtos en Wall Street, con caídas en ADRs y un rebote acotado de los bonos en dólares.
El Gobierno no logra vender Intercargo: nadie presentó ofertas y la licitación quedó desiertaEconomía25/06/2026
Este jueves se abrían los sobres y no hubo ofertas. La desregulación del sector le quitó atractivo a la compañía. Ya hay cuatro empresas que operan de las 13 habilitadas.
Lo más visto
Flybondi canceló otro vuelo desde Salta y complica a pasajeros rumbo a Buenos Aires
Ivana ChañiSalta27/06/2026
La programación de Aeropuertos Argentina muestra una nueva cancelación de la low cost para este sábado. La situación vuelve a poner bajo la lupa el servicio de Flybondi en la provincia.
Horas decisivas en el Gobierno: Adorni se reúne con Milei en medio de rumores de renunciaPolítica27/06/2026
El presidente Javier Milei ya se encuentra en el país tras su gira por España y mantiene un encuentro crucial en la Quinta de Olivos con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El informe preliminar de la autopsia realizada a Ernestina Pais determinó que la periodista y conductora falleció a causa de un traumatismo encefalocraneal grave.
Salta y el riesgo sísmico: recomiendan informarse sin caer en alarmas
Ivana ChañiSalta27/06/2026
Tras el terremoto que golpeó a Venezuela, volvió la preocupación por los sismos en el norte argentino. No se puede predecir un evento, pero sí reducir riesgos con información y preparación.
El último adiós: la emotiva foto con la que el hijo de Ernestina Pais despidió a la conductoraArgentina27/06/2026
En las últimas horas, su único hijo, Benicio Guyot Pais, de 22 años, rompió el silencio en las redes sociales al compartir una emotiva fotografía en sus historias de Instagram.