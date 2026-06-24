Banco Macro recibirá US$200 millones para financiar PyMEs y potenciar inversiones en el Norte Grande

Banco Macro fue seleccionado por BID Invest, el brazo financiero para el sector privado del Grupo BID, para recibir una línea de financiamiento de hasta US$200 millones destinada a ampliar el acceso al crédito productivo para pequeñas y medianas empresas de Argentina.

Según informó la entidad financiera, los fondos estarán orientados a fortalecer el financiamiento de emprendimientos y empresas en distintas regiones del país, con especial atención en las provincias del Norte Grande, una de las zonas que históricamente enfrentó mayores dificultades para acceder al crédito.

Desde Banco Macro señalaron que la iniciativa permitirá incrementar la oferta de financiamiento para actividades vinculadas a la producción, el comercio y los servicios, con el objetivo de promover inversiones y sostener la generación de empleo.

El presidente de la entidad, Jorge Brito, sostuvo que el acuerdo permitirá poner recursos a disposición de las PyMEs y de los sectores productivos para impulsar proyectos de crecimiento en todo el país, especialmente en el Norte Grande.

La operación se enmarca en la estrategia del Grupo BID para Argentina durante el período 2025-2028, que prioriza la modernización productiva y la mejora del acceso al financiamiento como herramientas para promover el crecimiento económico.

BID Invest administra una cartera de aproximadamente US$22.000 millones y tiene presencia en 25 países. La elección de Banco Macro para canalizar estos recursos fue presentada como una señal de confianza en la entidad y en su presencia en las economías regionales.

Para el banco, la operación representa una oportunidad para fortalecer el financiamiento de las PyMEs, consideradas un sector clave para la generación de empleo y el desarrollo económico en Argentina.