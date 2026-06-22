Dos muertos en Salta por siniestros viales durante el fin de semana

La Policía de Salta informó del trabajo de control y prevención vial realizado durante el fin de semana en distintos puntos de la provincia, en el marco de los operativos habituales de seguridad.

Por Aries, el responsable de Prensa de la Policía, Juan Posadas, explicó que entre el viernes a las 22 y las 7 de la mañana del domingo se controlaron aproximadamente 9.700 vehículos a través de los distintos puestos de fiscalización de la Dirección General de Seguridad Vial.

En ese marco, se informó que 84 conductores fueron infraccionados tras arrojar resultado positivo en los controles de alcoholemia, teniendo en cuenta que en la provincia rige la ley de tolerancia cero.

A pesar de los operativos preventivos y las campañas de concientización, durante el fin de semana se registraron dos siniestros viales con víctimas fatales en la capital salteña.

El primero ocurrió en horas de la mañana del sábado sobre avenida Paraguay, donde un motociclista de 32 años perdió el control del rodado e impactó contra el cordón de la platabanda. La víctima fue asistida por personal de SAMEC y falleció cuando era trasladada al Hospital San Bernardo.

El segundo hecho se produjo en la intersección de calle Tucumán y pasaje Los Andes, donde colisionaron un colectivo urbano y una motocicleta. El conductor del vehículo de menor porte falleció en el lugar, según la intervención de los equipos de emergencia.

Posadas detalló además que en lo que va del mes ya se registran 12 víctimas fatales por siniestros viales en la provincia, mientras que el acumulado anual asciende a 70 fallecidos.

Asimismo, indicó que la cifra del mes de junio duplica la registrada en el mismo período del año pasado, cuando se habían contabilizado seis víctimas, lo que evidencia —según señaló— la necesidad de reforzar la concientización vial.

Finalmente, el funcionario remarcó que muchos de los siniestros están vinculados a conductas de riesgo, como la falta de uso de casco en motociclistas, e insistió en la importancia del respeto a las normas de tránsito para evitar nuevas víctimas en la vía pública.