Cinco demorados durante el operativo en el partido de Central Norte
La Policía de Salta brindó la cobertura integral de seguridad durante el partido entre Club Atlético Central Norte de Salta y el Club Godoy Cruz de Mendoza, disputado esta tarde en el estadio Padre Ernesto Martearena, en el marco del Torneo Primera Nacional 2026. Cabe señalar que el servicio fue planificado y articulado por el Centro de Coordinación Operativa.
Más de 300 efectivos de áreas operativas e investigativas de los Distritos de Prevención 1 y 10 de Capital estuvieron afectados a las distintas instancias del dispositivo implementado para el evento.
Asistieron más de 2500 personas y se registraron 5 demorados: 2 por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes y 3 por diferentes contravenciones.
La Policía de Salta trabaja de manera permanente para que los espectáculos deportivos se desarrollen en un marco de orden y convivencia, con el fin de preservar la integridad de los asistentes, prevenir hechos de violencia y promover el disfrute responsable de estos eventos por parte de la comunidad.