Servicios y capacitaciones llegan a San Antonio de los Cobres

La Secretaría de Gobierno, a través de sus diferentes áreas y en articulación con organismos provinciales y el Municipio de San Antonio de los Cobres, desarrollará una Jornada de Abordaje Territorial los días 23 y 24 de junio con el objetivo de acercar servicios, capacitaciones y herramientas a la comunidad.

La iniciativa busca promover acciones conjuntas de asesoramiento, formación y fortalecimiento comunitario sobre diversas temáticas de interés para la población local, consolidando una estrategia de trabajo territorial articulada entre el Gobierno provincial, el municipio y referentes de la zona.

Entre las actividades previstas, la Subsecretaría de Gobierno brindará el taller “Proyecto de Vida y Vínculos Saludables” destinado a estudiantes de la Escuela de Educación Técnica N.º 3173, tanto del ciclo básico como superior. Además, se realizará una jornada de sensibilización y prevención sobre el cuidado de la salud mental de jóvenes y adolescentes dirigida a docentes y adultos responsables de su acompañamiento.

Por su parte, la Secretaría de Modernización ofrecerá capacitaciones sobre el Ecosistema de Documentos Digitales Inteligentes (EDDI), destinadas al personal municipal, y una capacitación abierta al público sobre Plataforma Minera e introducción a la Inteligencia Artificial.

Asimismo, la Escribanía de Gobierno realizará la entrega de escrituras a propietarios de la localidad, mientras que la Defensoría General de la Provincia brindará asesoría con autoridades municipales para fortalecer la prestación de servicios a la comunidad.

Durante ambas jornadas también estará presente el Registro Civil, brindando atención al público para la realización de trámites de identificación en la oficina local.

Las actividades continuarán el 24 de junio con nuevas instancias de capacitación para estudiantes y la continuidad de los servicios registrales, reafirmando el compromiso del Gobierno de la Provincia de acercar herramientas y servicios a cada rincón del territorio salteño.

Para más información comunicarse a los teléfonos 3874 65-2371 de la municipalidad San Antonio de los Cobres (Acción Social) y/o 387463-8142 de la subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno y Justicia.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Jornada de Abordaje Territorial-San Antonio de los Cobres

DIA 23 JUNIO

Secretaría de Modernización

EDDI- Capacitación sobre uso del Ecosistema de documentos digitales inteligentes

Horario: 10 a 12 h. Lugar: Punto Digital.

Destinada al personal del municipio

PLATAFORMA MINERA e INTRODUCCIÓN A LA IA

Horario: 14,30 a 16,30h. Lugar: Salón de Mercado Artesanal.

Destinada a público en general

Defensoría General de la Provincia

Reunión institucional con Municipio para fortalecer servicios.

Subsecretaría de Gobierno

Taller “Proyecto de vida y vínculos saludables”

Horario: Turno mañana y turno tarde. Lugar: Escuela de Educación Técnica N° 3173

Dirigido a estudiantes del ciclo básico y superior.

Sensibilización y prevención sobre cuidados de la salud mental de jóvenes y adolescentes

Horario: turno tarde. Lugar: Escuela de Educación Técnica N° 3173

Destinada a adultos responsables de cuidados y docentes.

Registro Civil

Atención al público para trámites de identificación

Horario: mañana. Lugar: oficina local

DÍA 24 DE JUNIO

Subsecretaría de Gobierno

Taller “Proyecto de vida y vínculos saludables”

Horario: Turno mañana. Lugar: Escuela de Educación Técnica N° 3173

Dirigido a estudiantes del ciclo superior

Escribanía de Gobierno

Entrega de escrituras a propietarios.

Horario: 12 a 13 h. Lugar: Edificio del Municipio

Registro Civil

Atención al público para trámites de identificación

Horario: mañana. Lugar: oficina local