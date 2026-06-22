Adultos mayores: abren las inscripciones para el Complejo “Casa Propia - Casa Activa” en Tartagal
El Ministerio de Desarrollo Social de Salta informa que ya está habilitado el proceso de inscripción y selección para acceder a las viviendas de este complejo, ubicado en el barrio Santa María II de la ciudad de Tartagal.
Esta convocatoria está destinada a personas de 60 años o más con residencia permanente en Tartagal, y busca promover la autonomía, la integración comunitaria y el envejecimiento activo.
Requisitos para postularse
- Tener 60 años o más.
- Acreditar residencia permanente en la ciudad de Tartagal.
- No poseer vivienda propia ni registrar titularidad de bienes inmuebles.
- Acreditar situación de vulnerabilidad habitacional y económica.
- Percibir ingresos previsionales que no superen 1 ½ haber mínimo jubilatorio (persona sola) o 3 haberes mínimos jubilatorios (pareja conviviente o matrimonio). No se computará el bono previsional extraordinario).
- Ser una persona autoválida (capaz de realizar de manera independiente las actividades básicas de la vida diaria). Esto se debe demostrar mediante un certificado médico.
- Aceptar formalmente las normas del Complejo Habitacional. No se permite la tenencia de animales en el predio.
Documentación obligatoria a presentar
- Los postulantes deben presentarse con el original y una copia de los siguientes documentos:
- Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Certificado de Residencia y Convivencia emitido por la Policía de la Provincia.
- Carnet de cobertura de salud en caso de corresponder.
- Último recibo de sueldo de la jubilación, pensión o constancia de ingresos.
- Certificado de la Dirección General de Inmuebles que demuestre que el postulante no tiene propiedades a su nombre.
- Certificado médico oficial que certifique que la persona es autoválida.
- Declaración Jurada firmada por el postulante, donde asegure que toda la documentación e información entregada es verdadera.
Cuando se postule un matrimonio o pareja conviviente, cada uno deberá presentar de forma independiente toda la documentación detallada arriba. La misma debe entregarse completa dentro del plazo establecido.
La evaluación y el análisis de las carpetas estará a cargo del Equipo Técnico de la Secretaría de las Personas Mayores, quienes determinarán quiénes ingresan de acuerdo con las normativas vigentes.
Fechas, horarios y lugar de inscripción
Lugar: Sede del IPV Tartagal (Rivadavia N.º 004).
Fecha de inicio: Lunes 29 de junio de 2026.
Fecha de cierre: Viernes 3 de julio de 2026.
Horario de atención: De 9:00 a 13:00 horas.