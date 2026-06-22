Adultos mayores: abren las inscripciones para el Complejo “Casa Propia - Casa Activa” en Tartagal

El Ministerio de Desarrollo Social de Salta informa que ya está habilitado el proceso de inscripción y selección para acceder a las viviendas de este complejo, ubicado en el barrio Santa María II de la ciudad de Tartagal.

Esta convocatoria está destinada a personas de 60 años o más con residencia permanente en Tartagal, y busca promover la autonomía, la integración comunitaria y el envejecimiento activo.

Requisitos para postularse

Tener 60 años o más.

Acreditar residencia permanente en la ciudad de Tartagal.

No poseer vivienda propia ni registrar titularidad de bienes inmuebles.

Acreditar situación de vulnerabilidad habitacional y económica.

Percibir ingresos previsionales que no superen 1 ½ haber mínimo jubilatorio (persona sola) o 3 haberes mínimos jubilatorios (pareja conviviente o matrimonio). No se computará el bono previsional extraordinario).

Ser una persona autoválida (capaz de realizar de manera independiente las actividades básicas de la vida diaria). Esto se debe demostrar mediante un certificado médico.

Aceptar formalmente las normas del Complejo Habitacional. No se permite la tenencia de animales en el predio.

Documentación obligatoria a presentar

Los postulantes deben presentarse con el original y una copia de los siguientes documentos:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Certificado de Residencia y Convivencia emitido por la Policía de la Provincia.

Carnet de cobertura de salud en caso de corresponder.

Último recibo de sueldo de la jubilación, pensión o constancia de ingresos.

Certificado de la Dirección General de Inmuebles que demuestre que el postulante no tiene propiedades a su nombre.

Certificado médico oficial que certifique que la persona es autoválida.

Declaración Jurada firmada por el postulante, donde asegure que toda la documentación e información entregada es verdadera.

Cuando se postule un matrimonio o pareja conviviente, cada uno deberá presentar de forma independiente toda la documentación detallada arriba. La misma debe entregarse completa dentro del plazo establecido.

La evaluación y el análisis de las carpetas estará a cargo del Equipo Técnico de la Secretaría de las Personas Mayores, quienes determinarán quiénes ingresan de acuerdo con las normativas vigentes.

Fechas, horarios y lugar de inscripción

Lugar: Sede del IPV Tartagal (Rivadavia N.º 004).

Fecha de inicio: Lunes 29 de junio de 2026.

Fecha de cierre: Viernes 3 de julio de 2026.

Horario de atención: De 9:00 a 13:00 horas.

