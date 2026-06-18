Más de mil palestinos murieron en Gaza desde el alto al fuego

Las fuerzas israelíes mataron un total de 1.005 palestinos y dejaron 3.157 heridos en Gaza desde que se alcanzó un alto al fuego en octubre de 2025, señalaron hoy las autoridades sanitarias locales.

En tanto, la cifra total de muertos desde el 7 de octubre de 2023 asciende a 73.016, con 173.265 heridos, indicaron las autoridades en su actualización diaria.

Por otra parte, las autoridades señalaron a través de un comunicado que "podrían verse obligadas" a suspender el proceso de traslado médico para los pacientes de Gaza que buscan tratamiento en el extranjero, para lo que mencionaron las continuas restricciones y complicaciones que afectan sus desplazamientos.

Hamas también expresó hoy la esperanza de que su flexibilidad en las negociaciones ahora en curso en la capital egipcia, El Cairo, abra paso a acuerdos que permitan implementar el pacto de cese de hostilidades en Gaza.

El portavoz de Hamas, Hazem Qassem, afirmó en un comunicado de prensa que su movimiento tiene como objetivo principal, en las actuales conversaciones, poner fin a la guerra en Gaza, acelerar la entrega de ayuda humanitaria y comenzar el proceso de reconstrucción, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El lunes, las facciones palestinas informaron que habían entregado a los mediadores su respuesta oficial respecto al plan de paz para Gaza presentado por Nickolay Mladenov, "alto representante para Gaza" de la "Junta de Paz" liderada por Estados Unidos. El plan de 15 puntos, presentado en mayo, abarca temas que incluyen la seguridad, una fuerza de estabilidad internacional, la retirada de las fuerzas israelíes y la reconstrucción.

Las facciones palestinas, así como los mediadores de Egipto, Qatar y Turquía, se encuentran reunidos en El Cairo para abordar la implementación del cese de hostilidades en Gaza.

El frágil cese al fuego entre Hamas e Israel se tambalea, mientras que disposiciones clave, como la desmilitarización y la reconstrucción, aún no fue implementado.