El Louvre advierte una crisis estructural que pone en riesgo su patrimonio

El Museo del Louvre, el más visitado del mundo y uno de los principales símbolos culturales de Francia, enfrenta una crisis de infraestructura que pone en riesgo tanto la conservación de sus colecciones como la experiencia de millones de visitantes. Así lo advirtió su presidenta y directora, Laurence des Cars, quien reclamó una "avalancha de inversiones" para revertir el deterioro acumulado del edificio.

La advertencia quedó plasmada en una nota confidencial enviada el 13 de enero a la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, cuyo contenido fue filtrado a la prensa. En el documento, Des Cars describe un panorama preocupante marcado por filtraciones de agua, instalaciones técnicas obsoletas, oscilaciones de temperatura que amenazan la preservación de las obras y una infraestructura que ya no responde a las necesidades del museo más concurrido del planeta.

Según la directora, el Louvre recibe una cantidad de visitantes muy superior a la capacidad para la que fue concebido. Durante 2024 ingresaron 8,7 millones de personas, más del doble de los cuatro millones previstos cuando se inauguró la pirámide de vidrio diseñada por Ieoh Ming Pei en la década de 1980. Esta sobrecarga repercute tanto en el estado del edificio como en la calidad de la visita.

Des Cars sostuvo que recorrer el museo se ha convertido en una experiencia "difícil" para el público debido a las largas esperas, la congestión permanente y la insuficiencia de servicios básicos como áreas de descanso, sanitarios y espacios gastronómicos. También cuestionó la señalización interna, que considera desactualizada e ineficiente para orientar a los visitantes.

La directora alertó además que algunos sectores presentan un avanzado deterioro, con filtraciones y problemas estructurales que requieren intervenciones urgentes. Las variaciones de temperatura y humedad representan un riesgo para la conservación de piezas de valor incalculable que integran la colección del museo.

El edificio, instalado en un antiguo palacio real cuya historia se remonta a la Edad Media, demanda trabajos de modernización complejos y costosos. La dirección considera indispensable un programa integral de renovación para garantizar tanto la preservación del patrimonio artístico como el funcionamiento cotidiano de la institución.

La situación abrió un debate en Francia sobre la necesidad de incrementar la inversión pública destinada al principal museo del país. Días después de conocerse la denuncia, el presidente Emmanuel Macron anunció un ambicioso proyecto de renovación del Louvre, que contempla una nueva entrada al complejo, una sala exclusiva para exhibir la Mona Lisa y recursos adicionales financiados, entre otras medidas, mediante un aumento del precio de las entradas para turistas extracomunitarios.

El Louvre, hogar de obras emblemáticas como la Mona Lisa, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia, se enfrenta así al desafío de preservar uno de los patrimonios culturales más importantes del mundo sin perder capacidad para recibir a los millones de visitantes que cada año llegan a París. La advertencia de su directora busca acelerar una respuesta estatal antes de que el deterioro comprometa de manera irreversible tanto el edificio como las colecciones que alberga.