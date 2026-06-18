El primer ministro de Pakistán firmó el memorando entre Estados Unidos e Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, firmó este jueves el memorando de entendimiento (MoU) en calidad de mediador en el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, según un comunicado emitido por su oficina.

Se trata del documento titulado “Memorando de Entendimiento de Islamabad entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán”, que se dio a conocer el miércoles.

El documento, de 14 puntos, detalla las disposiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz, la flexibilización de ciertas restricciones financieras a Irán y establece las expectativas para abordar el programa nuclear iraní durante futuras conversaciones técnicas, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La firma de Sharif se produjo tras las firmas electrónicas del presidente estadounidense, Donald Trump, y del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que tuvieron lugar durante la madrugada.

De acuerdo con el líder pakistaní, Irán reabrirá de inmediato el estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos levantará su bloqueo naval, según los términos del memorando.