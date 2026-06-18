EE.UU. dio a conocer el texto oficial del entendimiento firmado con Irán

Estados Unidos publicó este miércoles el texto oficial del memorando de entendimiento con Irán alcanzado durante el fin de semana.

Un alto funcionario del Gobierno estadounidense leyó el documento de 14 puntos, que detalla las disposiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz, la flexibilización de ciertas restricciones financieras a Irán y establece las expectativas para abordar el programa nuclear iraní durante futuras conversaciones técnicas.

El documento, titulado “Memorando de Entendimiento de Islamabad entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán”, fue publicado tras las protestas por el hecho de que su texto no se hubiera hecho público.

“Se trata fundamentalmente de un acuerdo que nos permite abrir el estrecho de Ormuz de inmediato, comprometer a los iraníes a destruir el polvo nuclear y, además, nos ofrece un mecanismo de contingencia: si los iraníes mejoran su comportamiento, nosotros respondemos aumentando el tipo de alivio económico y de sanciones que puede convertirlos en un país más próspero”, declaró el alto funcionario estadounidense.

El miércoles por la mañana, antes de que el texto se hiciera público oficialmente, CNN publicó una copia obtenida de un funcionario estadounidense en el marco de la cumbre del G7 en Francia.

El funcionario estadounidense declaró a CNN que el texto obtenido reflejaba el acuerdo firmado digitalmente el domingo por el presidente estadounidense, Donald Trump; el vicepresidente, J. D. Vance, y el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf.

El memorando de entendimiento se firmará formalmente el viernes, lo que dará inicio a un plazo de 60 días para negociar los términos finales del acuerdo.

El texto oficial publicado por Estados Unidos es similar al adelantado, pero con algunas diferencias de redacción.

Estados Unidos y la República Islámica de Irán acordaron conjuntamente de buena fe lo siguiente: