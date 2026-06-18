Condenan a dos hermanos a prisión por operar una red de piratería audiovisual en Brasil

Dos hermanos de la ciudad brasileña de Goiânia fueron condenados a cumplir pena efectiva de nueve años de cárcel y a pagar una multa de 1,5 millones de reales por ser administradores de una red de piratería de contenidos audiovisuales, lo que se convirtió en una sentencia histórica en América Latina por este tipo de delitos.

El Tribunal de Justicia del Estado de Goiás dictó la sentencia contra los operadores de los sitios web iptvduo.com.br y factoryiptv.net.br, condenando a los acusados por los delitos de violación de derechos de autor y lavado de dinero.

Se trata de la condena más gravosa registrada hasta el momento en toda América Latina por delitos de piratería audiovisual.

Los condenados (identificados como Luís Felipe Tac y Luís Henrique Tac) tenían residencia registrada en Goiânia, capital del estado de Goiás.

Cada uno de los responsables deberá cumplir una pena de nueve años y dos meses de reclusión en régimen inicialmente cerrado, según la sentencia dada a conocer por la 2ª Sala de Asuntos Relacionados con las Organizaciones Criminales y el Lavado de Dinero del Estado de Goiás.

La investigación, iniciada tras una denuncia de la asociación Alianza contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA) -a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas- reveló una sofisticada estructura que ofrecía de manera ilegal más de 1.400 programas, incluyendo canales de televisión cerrada y servicios de streaming, a precios ínfimos mediante sistemas de IPTV y cardsharing.

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Ocultaban el origen del dinero

Para ocultar el origen del dinero y las ganancias millonarias, los condenados utilizaron empresas de fachada, como comercios de ropa y servicios de hosting, y registraron vehículos de lujo (incluyendo una Range Rover Evoque y un Audi Q3) a nombre de su abuela, una mujer jubilada que ni siquiera poseía licencia de conducir.

El magistrado Alessandro Pereira Pacheco destacó que los acusados instrumentalizaron su propio vínculo familiar, utilizando los datos de su madre y su abuela para registrar dominios y cuentas bancarias, buscando evadir la responsabilidad penal.

Puntos clave de la sentencia

Entre los puntos clave de la sentencia, se destaca también que los condenados deberán afrontar una reparación de daños realizando un pago solidario de 1,5 millones de reales como indemnización mínima por los daños causados a la colectividad audiovisual.

La Justicia también determinó que el Estado pase a tomar el control de los vehículos de lujo incautados y otros activos financieros.

Por otro lado, la madre y la abuela de los condenados fueron absueltas, al demostrarse que fueron utilizadas como “prestanombres” sin conocimiento de la ilicitud de las actividades y debido a la confianza en sus familiares.

“Esta decisión refuerza el combate a la piratería digital en Brasil, subrayando el grave impacto económico que estas actividades generan no solo a los detentores de derechos, sino también al país mediante la evasión de impuestos”, comentó Jorge Bacaloni, presidente de ALIANZA.

El experto explicó que muchas plataformas piratas piden a los usuarios que registren un email, ingresar tarjetas de crédito/débito o usen billeteras virtuales sin que existan estándares de seguridad reales, por lo que los datos pueden ser robados, vendidos o reutilizados.

“Consumir piratería genera consecuencias directas para los usuarios, quienes están expuestos al fraude con tarjetas de crédito y débito, a compras sin autorización, al vaciamiento de cuentas o a la suplantación de identidad, entre otros delitos que ejerce el crimen organizado de la piratería audiovisual”, comentó Bacaloni.