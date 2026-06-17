Para calmar a Trump, Cuba debate un plan de reformas económicas, pero sin apertura política

Acorralado por la asfixiante presión de Donald Trump y con un país virtualmente paralizado, el Partido Comunista de Cuba (PCC) debate desde este miércoles un paquete de reformas económicas que podría dar un viraje histórico al férreo modelo cubano centralizado.

El Partido (único legalizado en la isla) convocó a un plenario extraordinario para debatir un plan propuesto por el presidente Miguel Díaz-Canel y respaldado por un grupo de expertos conformado por economistas habitualmente críticos del rumbo de una economía devastada por el bloqueo petrolero estadounidense y décadas de centralización estatal.

Este grupo propuso medidas de apertura económica en un intento por revertir décadas de deterioro social, agravado por las persistentes amenazas y medidas de Donald Trump contra la isla.

El paquete podría ser aprobado a más tardar el viernes. Pero esta apertura no incluye cambios en el sistema político comunista.

Qué medidas debate el Partido Comunista

Algunas de las medidas propuestas por el grupo de expertos son:

Apertura al sector privado

Quitar prohibiciones

Descentralizar totalmente las aprobaciones a las mipymes (pequeñas y medianas empresas).

Eliminar el monopolio del comercio exterior

Entregar tierras a las mipymes si las necesita

Quitar topes de empleados en los negocios

Otras medidas, adelantadas por Díaz-Canel la semana pasada, buscan abrir más sectores a la inversión privada, atraer mayor capital de cubanos residentes en el exterior y reducir el tamaño del Estado.

También propuso una apertura del sector turístico a “nuevos actores” y el impulso a la inversión extranjera directa para cubanos no residentes en la isla, algo inédito en la historia de la Revolución y que hoy se realiza de manera indirecta a través de “testaferros”, en su mayoría familiares de inmigrantes de la Florida.

Otros cambios buscarían dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, según EFE.

Cuba atraviesa la peor crisis desde el triunfo de la Revolución en 1959, bajo un férreo bloqueo estadounidense.

Con apagones de 20 horas diarias, sin transporte y con una industria y una agricultura paralizada por falta de combustible, los cubanos muestran su descontento con periódicas protestas y cacerolazos, algunas de ellas a plena luz del día.

TN