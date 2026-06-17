Estado de rutas: advierten complicaciones en la 34, la 40 y la 51 durante el feriado

Quienes deban viajar durante el feriado por el aniversario del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes encontrarán rutas habilitadas en toda la provincia, aunque con numerosas advertencias por el estado de la calzada, presencia de neblina y trabajos de mantenimiento.

El informe difundido por Defensa Civil de Salta señala que tanto las rutas nacionales como provinciales se encuentran transitables, pero recomienda circular con extrema precaución, especialmente durante las primeras horas de la mañana por bancos de niebla en distintos sectores.

La Ruta 34 concentra algunos de los mayores problemas

Uno de los corredores más comprometidos continúa siendo la Ruta Nacional 34.

En el tramo Pichanal-Embarcación se reportan baches de gran tamaño, animales sueltos y banquinas irregulares. La situación se repite entre Embarcación y General Mosconi, mientras que entre Tartagal y Salvador Mazza se advierte sobre importantes deterioros de la calzada y falta de mantenimiento.

También se solicita precaución en la intersección con la Ruta Nacional 50, donde el tránsito de camiones es intenso.

Atención en los Valles Calchaquíes y la Puna

La Ruta Nacional 40 presenta trabajos de mantenimiento, maquinaria pesada y sectores con señalización provisoria. Hay tareas de bacheo entre Cachi y Payogasta, mientras que en la zona de La Poma se realizan obras de recuperación por erosión.

En la Ruta Nacional 51, que conecta con la Puna, se recomienda especial cuidado por sectores con hielo, calzada irregular y falta de mantenimiento, principalmente entre Santa Rosa de Tastil y Las Cuevas.

Neblina en el Valle de Lerma

La situación meteorológica obliga a reducir la velocidad en varios sectores del Valle de Lerma.

En Salta Capital, la Circunvalación Oeste presenta trabajos viales y presencia de neblina. También se recomienda circular con prudencia en la Ruta Provincial 33, especialmente durante la mañana y al atardecer por escarcha y bancos de niebla.

Tramos con advertencias especiales

Entre los sectores donde Defensa Civil solicita mayor atención figuran:

Ruta Nacional 50 , por trabajos viales y controles.

Ruta Nacional 68 , entre La Merced y Cafayate.

Ruta Nacional 16 , por tránsito pesado y baches.

Ruta Nacional 9 , camino a La Caldera.

Ruta Provincial 42 , hacia Los Colorados, recomendada para vehículos altos.

Ruta Provincial 56 , entre Seclantás y Luracatao, donde se aconseja circular con camionetas o vehículos de gran porte.

Defensa Civil recordó que el estado de las rutas puede modificarse durante la jornada por cambios en las condiciones meteorológicas y recomendó consultar las actualizaciones antes de iniciar viajes largos.