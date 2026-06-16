Marcha atrás en el Paso de Sico: se suspendió el inicio de la “Marcha Blanca”

Pese a que estaba previsto que desde este lunes 15 de junio el Complejo Fronterizo Paso de Sico comenzara a operar bajo la modalidad de “Marcha Blanca” para el tránsito de vehículos de carga, particulares y turísticos, la implementación fue suspendida y continuará vigente el esquema actual de restricciones.

La medida había sido anunciada como una instancia para avanzar hacia la operatividad plena del paso internacional, permitiendo recuperar el funcionamiento sin limitaciones para distintos tipos de transporte.

Sin embargo, según informaron desde el Escuadrón 22 de Gendarmería Nacional, con asiento en San Antonio de los Cobres y jurisdicción sobre el Paso de Sico, el nuevo esquema no pudo ponerse en marcha en la fecha prevista.

De acuerdo con lo señalado por la fuerza, la suspensión se produjo porque los organismos correspondientes del lado chileno no se presentaron para implementar el operativo conjunto requerido para esta etapa.

Ante esta situación, Según difundió La Unión de los Andes, las autoridades recomendaron a quienes tengan previsto utilizar el paso internacional consultar previamente con los organismos competentes antes de emprender viaje, con el objetivo de evitar inconvenientes o demoras.

Hasta el momento no fue confirmada una nueva fecha para el inicio de la modalidad de “Marcha Blanca”.