Sorpresas en la formación de Argentina: Otamendi al banco y Lisandro Martínez será titular ante Argelia

La Selección Argentina ya tiene prácticamente definida la formación para el estreno en el Mundial 2026 frente a Argelia y las principales novedades pasan por la defensa y el ataque.

Finalmente, Nicolás Otamendi, uno de los referentes del plantel campeón del mundo, comenzará el partido en el banco de suplentes. En su lugar ingresará Lisandro Martínez, quien conformará la zaga central junto a Cristian "Cuti" Romero.

Otra de las decisiones de Lionel Scaloni pasa por el lateral derecho, donde Nahuel Molina le ganó la pulseada a Gonzalo Montiel y será titular. En tanto, Facundo Medina ocupará el sector izquierdo de la defensa ante la ausencia de Nicolás Tagliafico.

En la mitad de la cancha, Argentina apostará por cuatro mediocampistas con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada, quien se perfila como una de las novedades ofensivas del equipo.

La otra gran noticia es que Julián Álvarez no logró recuperarse plenamente y comenzará el encuentro entre los relevos. Por eso, Lionel Messi y Lautaro Martínez serán la dupla de ataque en el debut.

De esta manera, Scaloni volverá a utilizar un sistema 4-4-2 para el inicio de la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El encuentro entre Argentina y Argelia se disputará este martes desde las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con arbitraje del polaco Szymon Marciniak.