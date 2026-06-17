Sáenz anunció que la Provincia intervendrá la Ruta 34: “Está destrozada”

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El gobernador Gustavo Sáenz volvió a cuestionar el deterioro de la Ruta Nacional 34 y anticipó que la Provincia buscará avanzar con intervenciones sobre distintos tramos del corredor, especialmente hacia el norte salteño.

La definición llegó luego de los reclamos por el estado de la ruta en la zona de Tartagal y Salvador Mazza, donde vecinos, transportistas y funcionarios advierten sobre baches, calzada deteriorada y riesgos para quienes circulan a diario.

Abordador por Aries durante los actos por el 17 de junio, Sáenz sostuvo que la Provincia ya comenzó a intervenir en la Ruta Nacional 9/34, en el tramo Metán-Rosario de la Frontera, pero aclaró que el problema excede ese sector.

“Vamos a intervenir en toda la Ruta 34, porque la verdad que está destrozada”, afirmó.

El tramo Metán-Rosario ya tiene financiamiento provincial

La Provincia había firmado en mayo un convenio con Vialidad Nacional para financiar obras sobre la RN 9/34, específicamente entre Metán y Rosario de la Frontera.

Ese acuerdo permite sostener tareas de saneamiento integral de calzada, bacheo profundo y perfilado de banquinas, sin modificar la jurisdicción nacional de la ruta.

Sáenz ubicó ahora ese antecedente como parte de un reclamo más amplio: que Nación garantice corredores seguros en una provincia atravesada por rutas estratégicas para la producción, el comercio y la conectividad regional.

Reclamo por el corredor hacia el norte

El estado de la Ruta 34 volvió a tomar fuerza después de las advertencias del ministro de Gobierno Ignacio Jarsún, quien días atrás calificó como “vergonzoso y peligroso” circular por ese corredor durante un viaje desde Tartagal hacia la ciudad de Salta.

El funcionario había remarcado que no se trata de una ruta secundaria, sino de una vía que conecta a Salta con otros países y sostiene buena parte de la competitividad regional.

Una ruta clave para vecinos y transportistas

La Ruta 34 es utilizada todos los días por trabajadores, empresas, productores, transportistas y vecinos del norte salteño. Su deterioro no sólo genera incomodidad: aumenta los tiempos de viaje, encarece la logística y eleva el riesgo de siniestros viales.

Sáenz insistió en que el problema de las rutas nacionales no afecta sólo a Salta y reclamó que los fondos que los usuarios pagan al cargar combustible vuelvan en mantenimiento real.

“Todas las rutas nacionales están destrozadas. Es un pedido de todos los gobernadores”, señaló.