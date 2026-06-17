Cómo estará el tiempo este 17 de junio en Salta

Durante las primeras horas del día se prevé presencia de neblina, con temperaturas cercanas a los 8°C y vientos leves del sector sur. La probabilidad de precipitaciones es nula.

Tarde mayormente nublada

Para la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura llegará a los 14°C, la máxima prevista para este miércoles. Los vientos rotarán al noreste con intensidades moderadas.

Noche fresca y sin lluvias

Hacia la noche continuará la nubosidad, con registros cercanos a los 10°C y una probabilidad de lluvias de entre 0% y 10%, por lo que no se esperan precipitaciones significativas durante los homenajes y actividades previstas por el Día de Güemes.